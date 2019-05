Lisboa e Porto ensaiam preparativos para a festa

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Mai, 2019, 08:54 / atualizado em 14 Mai, 2019, 08:54 | 1.ª Liga

O Benfica, líder do campeonato, com 84 pontos, recebe o Santa Clara e precisa de apenas um ponto para conquistar o seu 37.º título, enquanto o FC Porto, segundo classificado, com 82, joga em casa com o Sporting (3.º) e só revalida o título se conjugar uma vitória no clássico com uma derrota dos encarnados.



A partir deste cenário os dois clubes começam a movimentar-se nos bastidores de forma a assegurar que os festejos possam decorrer com normalidade e segurança.



Na tarde desta terça-feira, a partir das 16h00, no Estádio da Luz, decorrerá uma reunião com vista a planificar os hipotéticos festejos.



Também a Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública tem planificadas conferências de imprensa, ainda sem dia, hora e locais definidos.



Os pontos fulcrais serão as imediações do Estádio da Luz e a Praça do Marquês de Pombal, para onde está prevista a montagem de uma estrutura de luz e som e a parte gráfica decorativa.



Invicta na expetativa



Quanto à cidade do Porto sabe-se que a acontecerem os festejos começarão no Estádio do Dragão com destaque para a varanda do Dragão e a zona do cogumelo (bilheteiras).Também a Polícia de Segurança Pública está de prevenção para avançar com um plano pré-definido de segurança.Ainda sem planificação, a quatro dias dos hipotéticos festejos, está a festa na Baixa portuense com especial incidência na Avenida dos Aliados.Certo é que o presidente da Liga de Clubes não tem presença anunciada nem para o Estádio da Luz nem para o Dragão mas fonte próxima de Pedro Proença garante que o mesmo estará na entrega do troféus no local onde o mesmo se verifique.