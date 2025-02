Lito Vidigal confiante no Boavista antes da visita ao Benfica

Após a derrota em casa frente ao Estoril Praia, no seu regresso ao comando técnico dos `axadrezados`, Lito Vidigal procura um resultado diferente no próximo jogo, embora a tarefa se apresente difícil, já que se desloca ao Estádio da Luz.

Apesar das dificuldades esperadas, o treinador manteve uma postura otimista e garantiu que, caso surja a oportunidade de conquistar os três pontos, a equipa "agarrará com unhas e dentes".

"Encaro sempre os desafios com uma perspetiva positiva. Sabemos que será um jogo complicado contra um adversário muito forte, mas a mensagem que passo aos meus jogadores é que todos os jogos são possíveis de vencer, independentemente dos obstáculos. Temos de acreditar que podemos ganhar, não vejo outra forma de trabalhar", afirmou.

O treinador adiantou que "não vale a pena enumerar as qualidades do Benfica, um dos maiores clubes de Portugal", mas sublinhou que a sua equipa tem de encarar cada partida com a possibilidade de vitória.

"Vamos sofrer, vai ser duro, mas teremos a chance de vencer e, se essa oportunidade surgir, não a deixaremos escapar", afirmou Vidigal, na conferência de imprensa.

Para o técnico, o segredo do sucesso contra os grandes clubes passa pela ambição, mas também por um realismo muito pragmático.

"A chave está em querer competir ao mais alto nível contra adversários mais fortes. Respeitamos sempre o Benfica, mas a prioridade é olhar para a nossa equipa. Acredito muito no nosso processo de trabalho e tento transmitir essa confiança aos jogadores. Estamos a viver um momento único, principalmente após o trabalho excecional da direção, que conseguiu resolver 39 impedimentos no mercado de inverno, o que é uma realização histórica", frisou.

Quanto à aptidão dos reforços, Lito Vidigal sublinhou que o processo é gradual: "O jogo tem várias vertentes, como a emocional, a técnica, a tática e a física. Ainda não conseguimos que todos os jogadores estejam no nível ideal para sermos completamente competitivos, mas estamos a trabalhar nesse sentido. O importante é dar tempo aos reforços para se adaptarem e, a partir daí, avaliar o desempenho de cada um nos jogos".

Vidigal também realçou a boa união do grupo, tanto entre os jogadores mais antigos como os recém-chegados.

"Estamos a criar uma verdadeira família no Boavista. A integração tem sido excelente, e a coesão do grupo é um dos nossos maiores pontos fortes. O momento atual é único, mas estamos a construir laços fortes, e se todos abraçarmos os mesmos objetivos, a probabilidade de os alcançar é muito maior. Estamos no caminho certo para sermos competitivos nos jogos que se avizinham", concluiu.

O Boavista, último classificado, com 12 pontos, joga este sábado no Estádio da Luz, às 18:00, com o Benfica, em segundo lugar, com 50 pontos, uma partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por José Bessa, da associação do Porto.