Luís Castro convoca todos os disponíveis para a receção ao Boavista

Para o encontro, Luís Castro não pode contar com os lesionados Ricardo, Jordan, Filipe Melo e Tiago Galvão, todos em tratamento médico.



Também de fora ficaram William, Djavan e Nuno André Coelho, que prosseguem o plano que visa a sua integração total.



O Desportivo de Chaves, na 11.ª posição, com 14 pontos, recebe o Boavista, na oitava, com 16, no sábado, pelas 20:30, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: António Filipe e Emanuel Novo.



- Defesas: Paulinho, Pedro Queirós, Anderson, Maras, Massaia, Domingos Duarte, Rúben Ferreira e Furlan.



- Médios: Jefferson, Pedro Tiba, Bressan e Patrão.



- Avançados: Hamdou Elhouni, Perdigão, Matheus Pereira, Jorginho, Davidson e Platiny.