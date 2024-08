Luís Freire quer Rio Ave "a desafiar-se" no duelo frente ao Sporting

"Quero ver um Rio Ave cheio de vontade de jogar e a querer desafiar-se, porque vai ter uma grande montanha para superar. Jogar contra o Sporting vai obrigar-nos a crescer rápido. Vamos dar tudo para trazer pontos, encarando as dificuldades com ambição", disse Luís Freire.

O técnico do conjunto vila-condense evitou falar do adversário e das consequências que a derrota na Supertaça Cândido Oliveira, possa ter tido para os `leões`, mas deixou elogios ao conjunto lisboeta.

"Têm uma grande equipa e grandes jogadores, são o campeão em título e com uma excelente equipa técnica. Mas não me fica bem estar a meter-me no papel dos outros. Quero a minha equipa focada em crescer e no que tem de fazer. A resposta do Sporting não depende de nós", vincou.

Ainda assim, Luís Freire notou, nesta fase inicial da época, "um Sporting ofensivamente muito forte, que também está em fase de crescimento".

"Conheço bem o Rúben Amorim e a sua equipa técnica, são amigos no futebol e pelas quais tenho grande respeito pelo trabalho que desenvolvem", completou.

Luís Freire abordou, ainda, a nova fase do projeto de Rio Ave, que pela primeira época vai competir sendo governada por uma SAD, propriedade do milionário grego Evangelos Marinakis, também dono do Nottingham Forest, de Inglaterra, e do Olympiacos, da Grécia.

"O projeto do Rio Ave sofreu algumas mudanças, cabe-nos reconstruir o plantel. O objetivo final é fazer melhor que na época passada e ficar na primeira metade da tabela, mesmo sabendo que este ano zero do projeto queremos mais estabilidade do que na temporada anterior", assumiu o treinador, que parte para o quarto ano consecutivo em Vila do Conde.

O técnico admitiu ainda estar a "construir a equipa", mostrou-se satisfeito "com a resposta e com o compromisso que todos têm mostrado.

"Entrou muita gente, sobretudo jovens, mas também com experiência de futebol português, que são apostas para o presente e podem ajudar. Estou satisfeito com a mentalidade que têm mostrado. Já estamos a um bom nível, mesmo sabendo que temos de crescer pois chegaram 12 jogadores e saíram 16", analisou.

Para esta deslocação ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, Luís Freire não tem qualquer baixa no plantel por lesão.

O Rio Ave joga no terreno do campeão em título Sporting, na sexta-feira, numa partida agendada para as 20:15 e que vai ter arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.