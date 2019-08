Luís Godinho arbitra o jogo Sporting-SC Braga

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Ago, 2019, 10:22 / atualizado em 18 Ago, 2019, 10:22 | 1.ª Liga

O árbitro da Associação de Futebol de Évora será acompanhado por André Campos e Valter Rufo como árbitros assistentes e Bruno Rebocho (4.º árbitro). No VAR estará António Nobre, auxiliado por Nuno Pereira.







Luís Godinho, de 33 anos, já esteve em ação esta época em dois jogos das pré-eliminatórias da Liga Europa (CSKA Sófia-OFK Titograd e Partizan Belgrado-Connahs Quay).

Outros árbitros nos jogos do dia



No que aos restantes jogos deste domingo diz respeito, o Paços de Ferreira-Santa Clara, com pontapé de saída agendado para as 16h00, será arbitrado por André Narciso.



Paulo Brás e Venâncio Tomé serão os assistentes na Capital do Móvel, Dinir Gorjão o quarto árbitro e Hélder Malheiro o VAR, ajudado por Pedro Felisberto.



O Desportivo das Aves-Marítimo, que irá decorrer em simultâneo, terá a presença de Jorge Sousa, assistido por Nuno Manso e Sérgio Jesus. Gustavo Correia será o quarto árbitro e Luís Ferreira estará nas rédeas do VAR, assistido por Nuno Eiras.



Por fim, o Vitória SC-Boavista, que arranca às 18h30, será arbitrado por Artur Soares Dias. Rui Licínio e Paulo Soares serão os assistentes, David Silva o quarto árbitro e Nuno Almeida o VAR, sob o auxílio de António Godinho.