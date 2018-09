Luisão termina a carreira com homenagem no Estádio da Luz

RTP Comentários 25 Set, 2018, 20:15 | 1.ª Liga

No Estádio da Luz, com a presença do plantel do Benfica, Luisão disse adeus aos relvados. Um dos jogadores mais emblemáticos a vestir a camisola do clube da Luz considerou que escreveu a sua história de águia ao peito e que a partir de agora pode dar o contributo fora de campo.



Acompanhado da esposa e das filhas, Luisão entregou a Luís Filipe Vieira a última camisola de treino que utilizou no Seixal e agradeceu ao presidente dos encarnados os últimos 15 anos em que jogou pelo Benfica. Considerando que deu tudo em campo, o antigo defesa acredita que se formou como homem e atleta em Lisboa.



“Amanhã começa uma carreira. Quero agradecer a todos sem excepção. Até aos rivais, que me fizeram um melhor jogador. Neste clube tornei-me homem e atleta”, declarou o jogador que agora dá por terminada a carreira.



Luisão mostrou-se feliz pelas conquistas que alcançou mas revelou ter um grande desgosto: não ter vencido uma competição internacional pelo Benfica. “Faltou uma conquista internacional pelo Benfica. É algo que vou lamentar para o resto da vida, pois acho que havia possibilidade de ter aqui mais um título”.



O antigo jogador falou também do pior momento que viveu no Benfica. Luisão relembrou que por muitas vezes os adeptos criticaram a equipa e que decidiu insurgir-se para defender os colegas.



Nos melhores momentos destacou o golo marcado ao Sporting, em 2005, que deu oportunidade ao Benfica de vencer o título de campeão nacional, e garantiu, entre sorrisos, que não cometeu falta sobre Ricardo (o guarda-redes do Sporting na altura).



E relembrou também a altura em que partiu o braço. Luisão disse que teve dúvidas em continuar com a carreira mas que com o apoio da família e colegas sentiu um renascer, numa altura em que o Benfica lutava pelo tetracampeonato.



“Devo quase tudo ao presidente, ao Benfica, à minha esposa e filhas. Correspondi a tudo o que me deram dentro do campo. Foi assim no passado e vai ser assim no futuro. Vejo em todo o lado “Obrigada capitão” mas está na hora de dizer “Obrigado Benfica”, concluiu.

Recordação de um amigo de viagem

Antes de Luisão falar pela última vez como jogador do Benfica, Luís Filipe Vieira partilhou o palco com jogador de 37 anos. Num discurso emocionado, o presidente do Benfica não esqueceu o contributo de Luisão no Benfica.





“Olho para um profissional feliz. Obrigado pelo carácter, profissionalismo e amor pelo Benfica. Muito Obrigado".





Carreira com quase duas décadas

Lembrando que Luisão é um dos jogadores que mais vezes representou o Benfica, Luís Filipe Vieira não deixou passar em claro os 20 títulos que conquistou e o facto de ser recordista no que toca à utilização da braçadeira de capitão (414 vezes).Luís Filipe Vieira deu os parabéns a Luisão pelo início de uma nova etapa no clube e por ser o seu “companheiro de viagem” (chegaram os dois em 2003 ao Benfica).Luisão será conhecido pelos 15 anos que passou deao peito mas a carreira começou no Brasil, na Juventus SP, destacando-se em definitivo no Cruzeiro, onde foi campeão do Brasileirão.Depois de chegar ao clube da Luz, em 2003, Luisão marcou na estreia (frente ao Belenenses) e tornou-se num dos jogadores com mais partidas pelo Benfica, somando 522 aparições, nas quais marcou 47 golos e arrecadou 20 títulos.Foram seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e sete Taças da Liga. Com estas conquistas, Luisão tornou-se no atleta que mais títulos venceu pelo futebol do Benfica, clube que representou pela última vez a 13 de maio deste ano, frente ao Moreirense.Foi internacional pelo Brasil. Somou 47 jogos pelae marcou três golos. Conquistou uma Copa América e duas Taças das Confederações. Terminada a carreira como jogador, Luisão vai agora trabalhar no departamento de Relações Internacionais do Benfica.