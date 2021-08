Manuel Namora contratado pelo Boavista por três temporadas

Enquanto sénior, Manuel Namora representou as equipas B e sub-23 do Rio Ave e do Sporting de Braga, chegando a efetuar três jogos pela formação principal do emblema da foz do Ave em 2020/21, além de ter atuado no Campeonato de Portugal pelo Gondomar.e o primeiro desde que a FIFA levantou o impedimento de inscrição de futebolistas, que durou praticamente um mês.O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, venceu em casa na segunda-feira o Paços de Ferreira (3-0) e prepara nova receção ao Santa Clara, 14.º, com um, em 23 de agosto, às 21h15, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo da terceira jornada da I Liga.