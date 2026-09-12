Marco Silva alerta para Gil Vicente com qualidade para criar problemas

“O Gil Vicente é um adversário de qualidade. Não vem de um bom resultado em casa, mas começou bem a época. Tem sofrido muito poucos golos e apresenta princípios bem definidos, com boa organização com e sem bola e jogadores com qualidade nos corredores. Pode criar-nos problemas e temos de estar preparados. Jogando em casa e estando num bom momento, temos de manter o foco e manter a qualidade e os princípios como equipa”, analisou, em conferência de imprensa.



No auditório do Benfica Campus, no Seixal, Marco Silva confirmou que Alexander Bah ainda não estará apto para regressar às opções, apesar de já realizar trabalho individual no relvado, e falou numa possível estreia de Claudio Echeverri no clube.



“O Echeverri chegou mais tarde. Está a adquirir as dinâmicas, a conhecer os seus colegas e os posicionamentos que nós queremos. Iremos ver se terá oportunidade agora ou mais para a frente, mas, se ele tiver de ir para dentro de campo ajudar a equipa, está preparado”, apontou o treinador, que chegou esta temporada à Luz.



Depois de uma igualdade a abrir o campeonato, os ‘encarnados’ seguem apenas triunfos e um volume ofensivo elevado, mas Marco Silva considerou que este é um processo demorado e que nem tudo estará perfeito, numa temporada longa.



“É um caminho muito longo, duras batalhas estão por vir. Temos muito a melhorar. Ainda estamos a integrar jogadores e longe do que queremos, mas estou satisfeito e orgulhoso pelo comportamento e mentalidade dos jogadores. Estamos no início de um processo, mudámos muito na linha defensiva e há diferenças que levarão o seu tempo, para que tudo esteja a caminhar dentro da ideia que queremos”, disse.



Marco Silva voltou a deixar elogios ao argentino Gianluca Prestianni, a efetuar um grande início de época, tendo alinhado na última partida, frente ao Moreirense, no corredor central, com boas combinações com o norueguês Andreas Schjelderup.



O Benfica, segundo, com 13 pontos, recebe o Gil Vicente, sétimo, com sete e um jogo a menos, no domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, da sexta ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.



