Mourinho fala num Benfica aliviado e focado nos três pontos

Ao contrário do que é habitual, Mourinho não fez, esta sexta-feira, a conferência de imprensa de antevisão ao encontro a contar para a 12ª jornada do campeonato. Na breve entrevista exclusiva à BTV, o técnico recordou o último jogo dos encarnados, em Amesterdão, e falou numa equipa mais “confortável” e motivada.



O Benfica chega a esta jornada no terceiro lugar e procura aproximar-se dos rivais diretos, FC Porto e Sporting, que só jogam no próximo domingo. José Mourinho só pensa em voltar às vitórias na Liga Betclic, apesar das “boas dinâmicas” e do trabalho que vem sendo feito pela equipa da Madeira, ao comando de Tiago Margarido.



O Nacional, que não vence há quatro jogos, está, ainda assim, mais bem posicionado do que na época passada, ocupando a 10ª posição da tabela classificativa.



Apesar do mau momento da equipa adversária, José Mourinho não desvaloriza as dificuldades que possam ser criadas: “As equipas quando jogam contra o Benfica têm motivação extra”.



Motivado para o encontro está também o treinador das águias, que se mostrou despreocupado perante a ausência de Richard Ríos do encontro, afastado por castigo: “A filosofia correta é olhar com otimismo e dizer que joga outro”.



Na temporada passada, o Benfica visitou a Choupana e regressou a Lisboa com uma vitória por 2-0, num jogo que foi adiado aos 15 minutos devido ao mau tempo. No histórico de jogos entre os dois emblemas, é necessário recuar a 2013 para encontrar uma partida em que as águias não tenham vencido na Madeira.



O encontro que marca o regresso ao campeonato após paragem de três semanas está marcado para as 18h00. Iancu Vasilica é o árbitro nomeado para o jogo, Rui Oliveira está no VAR.



A 12ª jornada antecede ao dérbi Benfica-Sporting, que se joga a 5 de dezembro.