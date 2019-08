Números e curiosidades à entrada para a 4.ª jornada

RTP Comentários 30 Ago, 2019, 10:22 / atualizado em 30 Ago, 2019, 10:22 | 1.ª Liga

À entrada para a 4.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 65 golos (16 de jogadores portugueses).



- Zé Luis (Por) é o melhor marcador deste campeonato (4).



- Zé Luis e Taremi os únicos a fazer "hat-trick" neste campeonato.





- Raphinha (Spo) e Pizzi (Ben) os únicos a bisar neste campeonato.



- Zé Luis e Richard (Ton) os jogadores que marcaram nas duas últimas jornadas.



- Benfica - melhor ataque com 7 golos.



- Famalicão - melhor defesa com 1 golo sofrido.



- 10 grandes penalidades assinaladas (9 convertidas).



- 3 cartões vermelhos mostrados, em 26 jogos.



- 1-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 5 vezes.



- Estádio com mais golos – Luz - 7 golos.



- Estádio com menos golos - Bonfim - 0 golos.



O que vai acontecer na 4.ª jornada:



- O 75º clássico, FC Porto - Vitória SC na Invicta.





- O 64º clássico vermelho entre o Sp. Braga e o Benfica.





- O 26º clássico das listas verdes e brancas entre Sporting e Rio Ave em Alvalade.





- O Gil Vicente - Vitória FC ... 4 anos e meio depois





- O Paços - Marítimo ... 2 anos depois.





- O outro duelo de campeões nacionais, Belenenses SAD - Boavista.





- O Moreirense - Portimonense pela 3ª época consecutiva





- O Tondela - Santa Clara pela 2ª época consecutiva





- E o duelo inédito, o Desp. Aves - Famalicão.





- O jogo 200 de Sérgio Conceição como treinador na I liga.





- O jogo 100 de Ivo Vieira como treinador na I liga.





- O jogo 200 do Famalicão no escalão principal.





- O jogo 20 de Sandro como treinador no escalão principal.



O que poderá acontecer nesta jornada 4:





- Cláudio Ramos (Ton) chegar aos 7000 minutos a jogar consecutivamente no escalão principal



- O Boavista ver a cartolina amarela pela 49ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar ao seu 450º empate no escalão principal.



- Vitória SC, Belenenses SAD, Vitória FC, Marítimo e Paços somarem as suas primeiras vitórias.



- O regressado Famalicão continuar invicto no campeonato.



- O estádio do Jamor ver os seus primeiros golos deste campeonato.





- O FC Porto marcar pela 18ª jornada consecutiva.





- O Vitória FC e o Belenenses SAD marcarem os seus primeiros golos neste campeonato.





Séries em aberto à entrada para a 4.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Vitória FC – 270 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Santa Clara - 195 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Vitória FC – 220 minutos (vem da época passada).



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 200 minutos (vem da época passada).



- Não sofre há mais tempo em casa: Vitória FC – 180 minutos



- Não sofre há mais tempo fora: Belenenses SAD – 180 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 17 jornadas (vem da época passada).



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Sporting – 6 jornadas (vem da época passada).



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Marítimo - 5 jornadas (vem da época passada).



- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 12 jornadas. (vem da época passada)



- Mais jornadas sem perder: Boavista - 7 jornadas. (vem da época passada)



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 2 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Boavista -2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Marítimo - 2 jornadas.



Séries incríveis:



- Boavista vê cartões há 48 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 4 anos e 4 meses (22 abril 2015).



- Benfica - Não empata um jogo há 12 jornadas.



- Cláudio Ramos joga há 77 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Sérgio Conceição - Está há 71 jornadas consecutivas como treinador do FC Porto (o treinador há mais tempo no mesmo clube).



Curiosidades:



- 26 jogos até ao momento, 10 vitórias para as equipas visitadas e 9 vitórias para as equipas visitantes (7 empates).



- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (77jornadas), são 6930 minutos consecutivos.



Sabiam que:



- 11 (!) equipas poderão ser líderes no final da jornada 4? Sporting, Famalicão, FC Porto, Benfica, Boavista, Sp. Braga, Moreirense, Tondela, Santa Clara, Gil Vicente e Portimonense.



- Dos 3 treinadores em estreia no campeonato Filipe Rocha (Paços) ainda não venceu e João Pedro Sousa (Fam) ainda não perdeu?





DESTAQUES:





- Sérgio Conceição vai completar 200 jogos no principal escalão como treinador. Dos 18 que estão em acção, é o 3º a atingir os 200 jogos (O FC Porto é o 5º clube que treina no escalão principal).





- Ivo Vieira vai completar 100 jogos no principal escalão como treinador. Curiosamente vai defrontar Sérgio Conceição.





- Famalicão vai completar 200 jogos no escalão principal. A sua estreia foi em 1947 (72 anos)





- Cláudio Ramos (GR Tondela) se jogar poderá atingir os 7000 minutos a jogar consecutivamente. Desde Rui Patricio (Spo) em 2014 ... que ninguèm chegava aos 7000 minutos (!)