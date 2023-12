Números e Curiosidades da 12ª Jornada da I Liga

O que vai acontecer nesta 13ª jornada



- dois dérbis minhotos e dois clássicos do futebol português.



- quatro dérbi minhoto entre o Vizela e o Sp. Braga, vizelenses como visitados.



- nono dérbi minhoto em Barcelos entre o Gil e o Moreirense (nunca empataram nos oito jogos realizados).



- O 79.º clássico em Guimarães entre o Vitória e o Sporting. É o jogo mais histórico da jornada.



- O 25.º clássico na Luz entre o Benfica e o Farense



- O quinto confronto em Portimão entre o Portimonense e o Famalicão, e todos de forma consecutiva.



- Vamos voltar a ter um Estrela – Boavista na I liga, 16 anos depois.



- O sexto confronto na serra da Freita entre Arouca e Rio Ave.



- Também o sexto confronto na Amoreira entre o Estoril e o Chaves.



- O terceiro confronto na invicta entre o FC Porto e o Casa Pia.



- A estreia de Daniel Sousa em casa, para a I liga, como treinador do Arouca.



- O 230.º jogo de Paulo Sérgio como treinador na I liga.



- O 40.º jogo de Sérgio Vieira como treinador na I liga.



O que poderá acontecer nesta jornada



- O Vizela voltar a vencer em casa o Braga, 39 anos depois.



- O Moreirense vencer em Barcelos pela quinta época consecutiva. É, de todos os estádios, onde o Moreirense tem mais vitórias consecutivas actualmente.



- O Gil voltar a vencer em casa o Moreirense, 11 anos depois.



- O Sporting ganhar em Guimarães pela quarta época consecutiva.



- O Vitória voltar a vencer em casa o Sporting, cinco anos depois.



- O Casa Pia pontuar pela primeira vez na sua história no Dragão.



- O Farense voltar a vencer na Luz, 27 anos depois.



- O Benfica vencer em casa o Farense pela oitava época consecutiva.



- O Famalicão vencer pela primeira vez na sua história em Portimão.



- O Boavista voltar a vencer na Reboleira, 23 anos depois.



- O Arouca voltar a vencer em casa o Rio Ave, oito anos depois.



- O Estoril voltar a vencer em casa o Chaves, seis anos depois.



- O Braga vencer pela quarta jornada consecutiva.



- Arouca voltar a vencer em casa, quatro meses depois.



- Boavista somar a quinta derrota consecutiva.



- Boavista sofrer golos pela 17ª jornada consecutiva (uma volta completa).



- Moreirense chegar aos 500 minutos sem sofrer golos no campeonato (recorde de sempre do clube na I liga).



Séries "incríveis"



- Aderlan Santos (Rio Ave) joga há 26 jornadas consecutivas na I liga.



- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I liga há 216 jornadas.



- Boavista vê cartões amarelos há 90 jornadas consecutivas.



- Sporting marca há 20 jornadas consecutivas.



- Não há um nulo em Alvalade há três anos e cinco meses.



- Gil Vicente perde fora há 12 jornadas consecutivas.



- Arouca está há quatro meses em casa sem vencer.



Séries em aberto à entrada para a 13ª jornada



- Não marca há mais tempo: Famalicão – 210 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Moreirense - 430 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Arouca - 360 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Famalicão – 180 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Moreirense – 250 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Moreirense - 270 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 20 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Boavista – 16 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista – sete jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Sporting - oito jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 11 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Braga - três jornadas.



- Mais empates consecutivos: Rio Ave – duas jornadas



- Mais derrotas consecutivas: Boavista – quatro jornadas.



Curiosidades



- 108 jogos até ao momento, 48 vitórias para as equipas visitadas e 39 vitórias para as equipas visitantes (21 empates).



- Estão marcados até ao momento 316 golos (102 de jogadores portugueses).



- Banza (Braga) é o melhor marcador do campeonato com 11 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (21 vezes).



- Já tivemos 43 cartões vermelhos.



- Foram assinalados 39 penaltis (30 convertidos e nove falhados).



- Estádio com mais golos – Barcelos - 28 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - oito golos.