Números e Curiosidades da jornada 10 da I Liga

O que vai acontecer nesta 10ª jornada

O jogo mais histórico desta jornada, o 81.º clássico em Guimarães entre Vitória SC e Benfica;

O segundo jogo mais histórico da jornada, o 70.º clássico na Invicta entre o FC Porto e o SC Braga;

O 15.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Estoril;

O nono confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Santa Clara;

O sétimo confronto na serra da Freita entre Arouca e Moreirense, o quarto de forma consecutiva;

O sexto confronto entre Sporting e Alverca em Alvalade para a I liga. Voltam a defrontar-se 21 anos depois;

O quarto confronto na Choupana entre o Nacional e o Famalicão;

O terceiro derby da “IC19” entre o Casa Pia e o Estrela, gansos como visitados;

E um encontro inédito nesta jornada, o AVS – Tondela.

O que poderá acontecer nesta jornada 10



O Vitória voltar a vencer em casa o Benfica, 13 anos depois (últimos 13 confrontos, dez vitórias do Benfica e três empates);

O FC Porto vencer em casa o SC Braga pela sexta época consecutiva;

O SC Braga voltar a vencer no Dragão, quase seis anos depois;

O Alverca voltar a vencer em Alvalade, 24 anos depois;

O Famalicão voltar a vencer na Choupana, 34 anos depois;

Nacional e Famalicão continuarem a marcar sempre golos nos confrontos entre si;

O Estoril voltar a vencer em Vila do Conde, nove anos depois;

O Rio Ave somar a terceira vitória consecutiva na Liga, o que não acontece há cinco anos;

O Arouca marcar o seu golo 300 na I liga (soma 299);

Suarez marcar pela sexta jornada consecutiva;

O FC Porto chegar aos 600 minutos sem sofrer golos em casa;

O Arouca sofrer pela 12ª jornada consecutiva;

A primeira vitória do AVS;

O primeiro empate do Moreirense.

Séries em aberto



O Sporting marca há 28 jornadas consecutivas;

O AVS não vence em casa há dez meses;

O Sporting não perde fora há dez meses;

Benfica não perde há 24 jornadas;

Arouca sofre há 11 jornadas consecutivas;

O FC Porto ainda não sofeu qualquer golo em casa;

Suarez, do Sporting, marca há cinco jornadas consecutivas;

Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo, sem falhar um minuto de campeonato. São 43 jornadas seguidas;

Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 89 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;

Pizzi é o jogador com mais jogos na I Liga entre os que competem atualmente, somando 327 partidas. Pode agora igualar na 66ª posição do ranking Cavem, com 328 jogos.

se o Arouca marcar um golo, chega aos 300 no escalão principal.