Números e Curiosidades da jornada 10 da I Liga

O jogo mais histórico desta jornada é o 81.º clássico, em Guimarães, entre o Vitória SC e o Benfica.

O que vai acontecer nesta 10ª jornada
  • O jogo mais histórico desta jornada, o 81.º clássico em Guimarães entre Vitória SC e Benfica;
  • O segundo jogo mais histórico da jornada, o 70.º clássico na Invicta entre o FC Porto e o SC Braga;
  • O 15.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Estoril;
  • O nono confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Santa Clara;
  • O sétimo confronto na serra da Freita entre Arouca e Moreirense, o quarto de forma consecutiva;
  • O sexto confronto entre Sporting e Alverca em Alvalade para a I liga. Voltam a defrontar-se 21 anos depois;
  • O quarto confronto na Choupana entre o Nacional e o Famalicão;
  • O terceiro derby da “IC19” entre o Casa Pia e o Estrela, gansos como visitados;
  • E um encontro inédito nesta jornada, o AVS – Tondela.
O que poderá acontecer nesta jornada 10

  • O Vitória voltar a vencer em casa o Benfica, 13 anos depois (últimos 13 confrontos, dez vitórias do Benfica e três empates);
  • O FC Porto vencer em casa o SC Braga pela sexta época consecutiva;
  • O SC Braga voltar a vencer no Dragão, quase seis anos depois;
  • O Alverca voltar a vencer em Alvalade, 24 anos depois;
  • O Famalicão voltar a vencer na Choupana, 34 anos depois;
  • Nacional e Famalicão continuarem a marcar sempre golos nos confrontos entre si;
  • O Estoril voltar a vencer em Vila do Conde, nove anos depois;
  • O Rio Ave somar a terceira vitória consecutiva na Liga, o que não acontece há cinco anos;
  • O Arouca marcar o seu golo 300 na I liga (soma 299);
  • Suarez marcar pela sexta jornada consecutiva;
  • O FC Porto chegar aos 600 minutos sem sofrer golos em casa;
  • O Arouca sofrer pela 12ª jornada consecutiva;
  • A primeira vitória do AVS;
  • O primeiro empate do Moreirense.
Séries em aberto

  • O Sporting marca há 28 jornadas consecutivas;
  • O AVS não vence em casa há dez meses;
  • O Sporting não perde fora há dez meses;
  • Benfica não perde há 24 jornadas;
  • Arouca sofre há 11 jornadas consecutivas;
  • O FC Porto ainda não sofeu qualquer golo em casa;
  • Suarez, do Sporting, marca há cinco jornadas consecutivas;
  • Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo, sem falhar um minuto de campeonato. São 43 jornadas seguidas;
  • Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 89 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
  • Pizzi é o jogador com mais jogos na I Liga entre os que competem atualmente, somando 327 partidas. Pode agora igualar na 66ª posição do ranking Cavem, com 328 jogos.
Curiosidade: se o Arouca marcar um golo, chega aos 300 no escalão principal.
