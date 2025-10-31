1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades da jornada 10 da I Liga
O que vai acontecer nesta 10ª jornada
- O jogo mais histórico desta jornada, o 81.º clássico em Guimarães entre Vitória SC e Benfica;
- O segundo jogo mais histórico da jornada, o 70.º clássico na Invicta entre o FC Porto e o SC Braga;
- O 15.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Estoril;
- O nono confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Santa Clara;
- O sétimo confronto na serra da Freita entre Arouca e Moreirense, o quarto de forma consecutiva;
- O sexto confronto entre Sporting e Alverca em Alvalade para a I liga. Voltam a defrontar-se 21 anos depois;
- O quarto confronto na Choupana entre o Nacional e o Famalicão;
- O terceiro derby da “IC19” entre o Casa Pia e o Estrela, gansos como visitados;
- E um encontro inédito nesta jornada, o AVS – Tondela.
- O Vitória voltar a vencer em casa o Benfica, 13 anos depois (últimos 13 confrontos, dez vitórias do Benfica e três empates);
- O FC Porto vencer em casa o SC Braga pela sexta época consecutiva;
- O SC Braga voltar a vencer no Dragão, quase seis anos depois;
- O Alverca voltar a vencer em Alvalade, 24 anos depois;
- O Famalicão voltar a vencer na Choupana, 34 anos depois;
- Nacional e Famalicão continuarem a marcar sempre golos nos confrontos entre si;
- O Estoril voltar a vencer em Vila do Conde, nove anos depois;
- O Rio Ave somar a terceira vitória consecutiva na Liga, o que não acontece há cinco anos;
- O Arouca marcar o seu golo 300 na I liga (soma 299);
- Suarez marcar pela sexta jornada consecutiva;
- O FC Porto chegar aos 600 minutos sem sofrer golos em casa;
- O Arouca sofrer pela 12ª jornada consecutiva;
- A primeira vitória do AVS;
- O primeiro empate do Moreirense.
- O Sporting marca há 28 jornadas consecutivas;
- O AVS não vence em casa há dez meses;
- O Sporting não perde fora há dez meses;
- Benfica não perde há 24 jornadas;
- Arouca sofre há 11 jornadas consecutivas;
- O FC Porto ainda não sofeu qualquer golo em casa;
- Suarez, do Sporting, marca há cinco jornadas consecutivas;
- Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo, sem falhar um minuto de campeonato. São 43 jornadas seguidas;
- Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 89 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
- Pizzi é o jogador com mais jogos na I Liga entre os que competem atualmente, somando 327 partidas. Pode agora igualar na 66ª posição do ranking Cavem, com 328 jogos.
