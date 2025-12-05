Números e Curiosidades da jornada 13 da I Liga

O que vai acontecer à 13ª jornada

O dérbi dos dérbis, o 92.º confronto na Luz entre Benfica e Sporting para a I liga;

O 25.º dérbi minhoto em Guimarães entre o Vitória SC e o Gil Vicente;

O 12.º dérbi minhoto entre o Famalicão e o SC Braga em Famalicão;

O décimo confronto na Amoreira entre o Estoril e o Moreirense;

O oitavo confronto entre o Tondela e o FC Porto em Tondela;

O terceiro confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Casa Pia;

Também o terceiro confronto na Reboleira entre o Estrela e o Arouca;

O segundo confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Rio Ave;

E o segundo confronto no Ribatejo entre o Alverca e o Nacional. Voltam a defrontar-se 21 anos depois.

O que poderá acontecer nesta jornada 13



Chegarmos ao final da quinta jornada consecutiva sempre com golos em todos os jogos;

O golo 300 deste campeonato;

O Sporting vencer na Luz quatro anos depois (última vitória foi em 2021);

Benfica e Sporting marcarem ambas pela décima época consecutiva na Luz. É verdade, nos últimos nove confrontos houve sempre golos para as duas equipas;

O Sporting completar um ano sem perder fora de casa;

O Tondela vencer em casa o FC Porto pela primeira vez na sua história;

O Famalicão voltar a vencer o dérbi em casa frente ao SC Braga, três anos e meio depois;

O Casa Pia vencer pela primeira vez na sua história em São Miguel;

O Gil Vivente voltar a vencer em Guimarães, quatro anos depois;

O Vitória marcar em casa ao Gil pela oitava época consecutiva;

O Arouca sofrer pela 15ª jornada consecutiva;

O Arouca somar a quinta derrota consecutiva;

O FC Porto somar a quinta vitória consecutiva na Liga;

O Sporting marcar pela 32ª jornada consecutiva;

A primeira vitória do AVS.

O Tondela voltar aos golos em casa, três meses depois.

Séries em aberto



O Sporting marca há 31 jornadas consecutivas;

O AVS não vence em casa há dez meses;

O Sporting não perde fora há um ano;

Benfica não perde há 27 jornadas;

Arouca sofre há 14 jornadas consecutivas;

Tondela não marca um golo em casa há três meses;

Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar um minuto de campeonato. São 46 jornadas seguidas;

Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e quatro meses. São 91 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;

Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos que jogam atualmente), tem 329 jogos. Pode igualar na 63ª posição do ranking, ou seja, Frasco (330 jogos).

Curiosidade

Nas últimas quatro jornadas do campeonato, houve sempre golos em todos os jogos. São 36 jogos consecutivos sem 0-0. O último nulo foi no Dragão entre o FC Porto e o Benfica, já na jornada oito.Em 2023/24 tivemos uma série de 44 jogos sempre com golos, que poderá ser ultrapassada nesta jornada.