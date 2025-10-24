1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades da jornada 9 da I Liga
O jogo mais histórico desta jornada é o 15.º confronto, no Minho, entre o Moreirense e o FC Porto.
O que vai acontecer nesta 9ª jornada?
Séries em aberto
Curiosidade: atualmente, a equipa que há mais tempo não marca um golo no campeonato é o Benfica.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 15.º confronto no Minho entre o Moreirense e o FC Porto;
- O 13.º derby minhoto entre o Famalicão e o Vitória SC, famalicences como visitados, e o sétimo de forma consecutiva (!);
- O 10.º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Rio Ave;
- O nono confronto na Luz entre o Benfica e o Arouca;
- O oitavo confronto na Beira entre o Tondela e o Sporting. Voltam a defrontar-se três anos depois;
- O oitavo confronto no António Coimbra da Mota entre o Estoril e o Nacional;
- O quinto confronto no Ribatejo entre Alverca e Gil Vicente. Voltam a defrontar-se na liga, 21 anos depois;
- O quarto confronto no Minho entre o SC Braga e o Casa Pia e todos de forma consecutiva;
- E o segundo confronto na liga entre o Santa Clara e o AVS em São Miguel.
- O Arouca vencer pela primeira vez na sua história na Luz;
- O Benfica continuar a marcar sempre dois ou mais golos em casa ao Arouca;
- O Moreirense voltar a vencer em casa o FC Porto, oito anos depois;
- O FC Porto vencer em Moreira de Cónegos pela quarta época consecutiva;
- O Sporting vence pela terceira vez consecutiva em Tondela;
- O Tondela voltar a vencer em casa o Sporting, seis anos depois;
- O Rio Ave voltar a vencer na Amadora, 21 anos depois (!);
- O Nacional voltar a vencer na Amoreira, oito anos depois;
- O Casa Pia continuar a marcar sempre em Braga;
- A primeira vitória do AVS;
- O primeiro empate do Moreirense.
- O Sporting marca há 27 jornadas consecutivas;
- O AVS não vence em casa há dez meses;
- O Sporting não perde fora há dez meses;
- Benfica não perde há 23 jornadas;
- Arouca sofre há dez jornadas consecutivas;
- FC Porto ainda não sofeu qualquer golo em casa;
- Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar um minuto de campeonato e são 42 jornadas seguidas;
- Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e três meses (!). São 89 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 327 partidas e pode igual na 66ª posição do ranking, Cavem (328 jogos).
