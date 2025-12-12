Números e Curiosidades - Jornada 14 da I Liga

O que vai acontecer nesta 14ª jornada:

- O jogo mais histórico da jornada, o 31º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Vitória SC.



- o 19º confronto na invicta entre o FC Porto e o Estrela da Amadora.



- o 15º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Benfica.



- O 10º confronto no Minho entre o Famalicão e o Estori, o 5º de forma consecutiva.



- Também o 10º confronto no minho entre o SC Braga e o Santa Clara.



- O 5º confronto na Choupana entre Nacional e Tondela, voltam-se a defrontar … 5 anos depois.



- O 4º confronto entre Casa Pia e Gil Vicente, gansos como visitados, e todos de forma consecutiva (!)



- O 2º confronto em Alvalade entre o Sporting e o AVS.



- E vamos ter um encontro inédito na serra da Freita entre o Arouca e o Alverca. O que poderá acontecer nesta jornada 14:

- O Moreirense vencer em casa o Benfica pela primeira vez na sua história (!)



- O Benfica voltar a vencer em Moreira de Cónegos 4 anos depois. Últimos confrontos, sempre empates.



- O Estrela voltar a vencer no Dragão … 18 anos depois (última e única vitória foi em 2017)



- O Tondela pontuar pela 1ª vez na sua história na Choupana (4 jogos – 4 derrotas).



- O Estoril voltar a vencer em Famalicão … 32 anos depois (!)



- O Santa Clara voltar a vencer em Braga … 5 anos depois.



- O Arouca sofrer pela 16ª jornada consecutiva.



- O Arouca somar a 6ª derrota consecutiva.



- O FC Porto somar a 6ª vitória consecutiva na Liga



- O Sporting marcar pela 33ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar às 29 jornadas seguidas sem perder.



- A primeira vitória do AVS.



- Clayton do Rio Ave marcar pela 4ª jornada consecutiva.



- O Gil Vicente chegar aos 300 minutos sem marcar golos (quem diria) Séries em aberto

- O Sporting marca há 32 jornadas consecutivas.



- O AVS não vence em casa há 11 meses.



- O Sporting não perde fora há 1 ano.



- Benfica não perde há 28 jornadas.



- Arouca sofre há 15 jornadas consecutivas.



- Tondela não marca um golo em casa há 3 meses.



- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 47 jornadas seguidas.



- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 5 meses (!). São 91 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 330 jogos. Pode ultrapassar na 62ª posição do ranking … Hilário (331 jogos)