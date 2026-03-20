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Números e Curiosidades - Jornada 27 da I Liga

Números e Curiosidades - Jornada 27 da I Liga

Esta é a décima jornada da segunda volta.

RTP /

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O que vai acontecer nesta 27ª jornada
  • O jogo mais histórico desta jornada, o 81º clássico na Luz entre o Benfica e o Vitória SC.
  • O 2º jogo mais histórico da jornada, o 70º clássico no Minho entre os europeus SC Braga e FC Porto.
  • O 15º confronto em na Amoreira entre o Estoril e o Rio Ave.
  • O 9º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Gil Vicente.
  • O 7º confronto em Moreira de Cónegos entre Moreirense e o Arouca, o 4º de forma consecutiva.
  • O 6º confronto no Ribatejo entre Alverca e Sporting. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois no Ribatejo (!)
  • O 4º confronto no Minho entre Famalicão e Nacional.
  • O 3º derby da “IC19” entre o Estrela e o Casa Pia na Reboleira.
  • E um encontro inédito nesta jornada, o Tondela - AVS.
  • O que poderá acontecer nesta jornada 27
  • O Vitória SC voltar a vencer na Luz … 17 anos depois.
  • O Benfica vencer em cas ao Vitória pela 5ª época consecutiva.
  • O Vitória marcar pela 4ª vez na Luz nos últimos 14 anos (!). Nos últimos 13 jogos apenas marcou 3 golos no estádio da Luz.
  • O SC Braga voltar a vencer o FC Porto em casa em duas épocas consecutivas … 77 anos depois (!)
  • O Alverca voltar a vencer em casa o Sporting … 25 anos depois (!)
  • O Sporting vencer em Alverca pela 3ª época consecutiva.
  • O Arouca voltar a vencer em Moreira de Cónegos … 10 anos depois.
  • O Nacional vencer pela 1ª vez na sua história em Famalicão.
  • O Nacional marcar o seu primeiro golo de sempre em Famalicão. (3 jogos – 0 golos)
  • O Gil vencer pela 1ª ve zna sua história em São Miguel (8 jogos – 0 vitórias)
  • O Rio Ave voltar a vencer na Amoreira … 8 anos e meio depois.
  • O Estoril vencer em casa o Rio Ave pela 3ª época consecutiva (NUNCA aconteceu)
  • O Benfica chegar às 42 jornadas seguidas sem perder.
  • Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
  • O Sporting marcar pela 45ª jornada consecutiva.
  • Alverca somar o seu 6º empate consecutivo (!).
  • Termos a 9ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 8 jornadas seguidas sem hat tricks.
  • Séries em aberto 
  • O Sporting marca há 45 jornadas consecutivas.
  • O AVS não vence fora de casa há 10 meses.
  • O Sporting não perde fora há 1 ano e 3 meses.
  • Benfica não perde há 41 jornadas.
  • Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 60 jornadas seguidas.
  • Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 8 meses (!). São 97 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
  • Rio Ave não marca um golo português há 28 jornadas (!)
  • Santa Clara vê cartões amarelos há 60 jornadas consecutivas (!)
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