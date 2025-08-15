Em direto
Números e Curiosidades – Jornada 2

A segunda jornada da I Liga de futebol teve início esta sexta-feira em Vila das Aves, com o AVS a receber o Casa Pia. Eis aqui o que se espera.

- A estreia de Benfica e Rio Ave neste campeonato;

- O 31.º confronto no Minho entre o Vitória e o Estoril;

- O 25.º confronto no Minho entre o Gil Vicente e o FC Porto;

- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Benfica;

- O 16.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Nacional;

- O 9.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca;

- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Moreirense;

- Vamos voltar a ter um Alverca-SC Braga 22 anos depois. Será o 6.º confronto entre ambos no Ribatejo;

- Vamos voltar a ter um Tondela-Famalicão quatro anos depois. Será o 4.º confronto em Tondela;

- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Casa Pia;

- A estreia do treinador Sotiris (Rio Ave) na liga portuguesa.
O que poderá acontecer nesta jornada 2

- O Estrela voltar a vencer em casa o Benfica 25 anos depois;

- A primeira vitória de sempre do Arouca em Alvalade;

- O Arouca marcar em Alvalade pela 4ª época consecutiva;

- O Gil Vicente vencer em casa o FC Porto em dois anos seguidos pela 1ª vez na sua história;

- O FC Porto voltar a vencer em Barcelos três anos depois;

- O Estoril voltar a vencer em Guimarães 11 anos depois;

- O Vitória marcar em casa ao Estoril pela 31ª época consecutiva. Nos 30 jogos marcou em todos;

- O Vitória vencer em casa o Estoril pela 6ª época consecutiva ;

- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga 24 anos depois;

- O Nacional voltar a vencer em Vila do Conde 12 anos depois;

- A primeira vitória de sempre do Moreirense nos Açores;

- O golo 500 do Moreirense no principal escalão (soma 499 golos);
Séries em aberto

- O Sporting marca há 20 jornadas consecutivas;

- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio;

- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio;

- O Sporting aind anão perdeu no escalão principal em 2025;

- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 70.º jogo seguido.
