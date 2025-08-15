Números e Curiosidades – Jornada 2
A segunda jornada da I Liga de futebol teve início esta sexta-feira em Vila das Aves, com o AVS a receber o Casa Pia. Eis aqui o que se espera.
- A estreia de Benfica e Rio Ave neste campeonato;
- O 31.º confronto no Minho entre o Vitória e o Estoril;
- O 25.º confronto no Minho entre o Gil Vicente e o FC Porto;
- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Benfica;
- O 16.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Nacional;
- O 9.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca;
- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Moreirense;
- Vamos voltar a ter um Alverca-SC Braga 22 anos depois. Será o 6.º confronto entre ambos no Ribatejo;
- Vamos voltar a ter um Tondela-Famalicão quatro anos depois. Será o 4.º confronto em Tondela;
- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Casa Pia;
- A estreia do treinador Sotiris (Rio Ave) na liga portuguesa.
O que poderá acontecer nesta jornada 2
- O Estrela voltar a vencer em casa o Benfica 25 anos depois;
- A primeira vitória de sempre do Arouca em Alvalade;
- O Arouca marcar em Alvalade pela 4ª época consecutiva;
- O Gil Vicente vencer em casa o FC Porto em dois anos seguidos pela 1ª vez na sua história;
- O FC Porto voltar a vencer em Barcelos três anos depois;
- O Estoril voltar a vencer em Guimarães 11 anos depois;
- O Vitória marcar em casa ao Estoril pela 31ª época consecutiva. Nos 30 jogos marcou em todos;
- O Vitória vencer em casa o Estoril pela 6ª época consecutiva ;
- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga 24 anos depois;
- O Nacional voltar a vencer em Vila do Conde 12 anos depois;
- A primeira vitória de sempre do Moreirense nos Açores;
- O golo 500 do Moreirense no principal escalão (soma 499 golos);
Séries em aberto
- O Sporting marca há 20 jornadas consecutivas;
- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio;
- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio;
- O Sporting aind anão perdeu no escalão principal em 2025;
- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 70.º jogo seguido.
