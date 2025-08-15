Números e Curiosidades – Jornada 2

- A estreia de Benfica e Rio Ave neste campeonato;



- O 31.º confronto no Minho entre o Vitória e o Estoril;



- O 25.º confronto no Minho entre o Gil Vicente e o FC Porto;



- O 19.º derby do distrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Benfica;



- O 16.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Nacional;



- O 9.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca;



- O 7.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Moreirense;



- Vamos voltar a ter um Alverca-SC Braga 22 anos depois. Será o 6.º confronto entre ambos no Ribatejo;



- Vamos voltar a ter um Tondela-Famalicão quatro anos depois. Será o 4.º confronto em Tondela;



- O 2.º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Casa Pia;



- A estreia do treinador Sotiris (Rio Ave) na liga portuguesa.

O que poderá acontecer nesta jornada 2



- O Estrela voltar a vencer em casa o Benfica 25 anos depois;



- A primeira vitória de sempre do Arouca em Alvalade;



- O Arouca marcar em Alvalade pela 4ª época consecutiva;



- O Gil Vicente vencer em casa o FC Porto em dois anos seguidos pela 1ª vez na sua história;



- O FC Porto voltar a vencer em Barcelos três anos depois;



- O Estoril voltar a vencer em Guimarães 11 anos depois;



- O Vitória marcar em casa ao Estoril pela 31ª época consecutiva. Nos 30 jogos marcou em todos;



- O Vitória vencer em casa o Estoril pela 6ª época consecutiva ;



- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga 24 anos depois;



- O Nacional voltar a vencer em Vila do Conde 12 anos depois;



- A primeira vitória de sempre do Moreirense nos Açores;



- O golo 500 do Moreirense no principal escalão (soma 499 golos);

Séries em aberto



- O Sporting marca há 20 jornadas consecutivas;



- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio;



- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio;



- O Sporting aind anão perdeu no escalão principal em 2025;



- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 70.º jogo seguido.