1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 34, a última desta época da I Liga
Termina este fim de semana esta época. Foram 282 dias de campeonato.
O que vai acontecer nesta 34ª jornada
- A última jornada do campeoanto. Foram 282 dias de campeonato.
- Saber quem fica em 2º lugar, Sporting ou Benfica.
- Saber quem desce directamente à II Liga, Estrela, Casa Pia ou Tondela.
- Saber quem vai ao jogo de Play off de Manutenção, Nacional, Estrela, Casa Pia ou Tondela.
- Saber quem fica e 5º lugar, com acesso às provas europeias, Famalicão ou Gil Vicente
- O jogo mais histórico da jornada, o 31º derbi do distrito de Lisboa na Amoreira entre o Estoril e o Benfica.
- O 25º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Gil Vicente.
- O 21º confronto na Choupana entre o Nacional e o Vitória.
- O 19º confronto no Minho entre o SC Braga e o Estrela.
- O 10º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Santa Clara.
- O 4º confronto entre as duas equipas do interior entre Arouca e Tondela. Voltam a defrontar-se na Serra da Freita… 4 anos depois.
- Também o 4º confronto entre o Casa Pia e o Rio Ave, gansos como visitados, e todos de forma consecutiva
- O 2º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o AVS.
- E vamos ter um encontro inédito no Minho, entre o Famalicão e o Alverca.
O que poderá acontecer nesta jornada 34
- O campeonato terminar com 3 totlaistas, Bernardo Fontes do Tondela, Carevic do Famalicão e Backer do Estoril.
- O Benfica terminar o campeonato sem derrotas.
- Pela 1ª vez na história dos campeonatos nacionais, o terceiro classificado terminar o campeonato sem derrotas
- O Estoril voltar a vencer em casa o Benfica … 80 anos depois (!)
- O Gil voltar a vencer em Alvalade … 24 anos depois.
- O Sporting vencer em casa o Gil pela .. 14ª época consecutiva (!)
- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história no Dragão.
- O FC Porto continuar a marcar sempre em casa ao Santa Clara.
- O Estrela voltar a vencer em Braga … 27 anos depois (!)
- O Nacional voltar a vencer em casa o Vitória… 5 anos depois.
- O Nacional marcar em casa ao Vitória pela .. 17ª (!) época consecutiva. Marcou nos útlimos 16 jogos em casa ao Vitória (a melhor série de sempre do Nacional com todos os clubes da I Liga)
- O Rio Ave vencer pela 1ª vez na casa do Casa Pia.
- O Sporting marcar pela 53ª jornada consecutiva.
- O Benfica chegar às 49 jornadas seguidas sem perder.
- O estádio de Alvalade completar a 6ª época consecutiva sempre com golos em Alvalade
- O Santa Clara ver cartões em todas as jornadas pela 2ª época consecutiva (!)
- O Rio Ave terminar a época sem golos portugueses
Séries em aberto
- O Sporting marca há 52 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 5 meses.
- Benfica não perde há 48 jornadas.
- Arouca não empata há 14 jornadas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 10 meses . São 101 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 35 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 67 jornadas consecutivas
- A última jornada do campeoanto. Foram 282 dias de campeonato.
- Saber quem fica em 2º lugar, Sporting ou Benfica.
- Saber quem desce directamente à II Liga, Estrela, Casa Pia ou Tondela.
- Saber quem vai ao jogo de Play off de Manutenção, Nacional, Estrela, Casa Pia ou Tondela.
- Saber quem fica e 5º lugar, com acesso às provas europeias, Famalicão ou Gil Vicente
- O jogo mais histórico da jornada, o 31º derbi do distrito de Lisboa na Amoreira entre o Estoril e o Benfica.
- O 25º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Gil Vicente.
- O 21º confronto na Choupana entre o Nacional e o Vitória.
- O 19º confronto no Minho entre o SC Braga e o Estrela.
- O 10º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Santa Clara.
- O 4º confronto entre as duas equipas do interior entre Arouca e Tondela. Voltam a defrontar-se na Serra da Freita… 4 anos depois.
- Também o 4º confronto entre o Casa Pia e o Rio Ave, gansos como visitados, e todos de forma consecutiva
- O 2º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o AVS.
- E vamos ter um encontro inédito no Minho, entre o Famalicão e o Alverca.
O que poderá acontecer nesta jornada 34
- O campeonato terminar com 3 totlaistas, Bernardo Fontes do Tondela, Carevic do Famalicão e Backer do Estoril.
- O Benfica terminar o campeonato sem derrotas.
- Pela 1ª vez na história dos campeonatos nacionais, o terceiro classificado terminar o campeonato sem derrotas
- O Estoril voltar a vencer em casa o Benfica … 80 anos depois (!)
- O Gil voltar a vencer em Alvalade … 24 anos depois.
- O Sporting vencer em casa o Gil pela .. 14ª época consecutiva (!)
- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história no Dragão.
- O FC Porto continuar a marcar sempre em casa ao Santa Clara.
- O Estrela voltar a vencer em Braga … 27 anos depois (!)
- O Nacional voltar a vencer em casa o Vitória… 5 anos depois.
- O Nacional marcar em casa ao Vitória pela .. 17ª (!) época consecutiva. Marcou nos útlimos 16 jogos em casa ao Vitória (a melhor série de sempre do Nacional com todos os clubes da I Liga)
- O Rio Ave vencer pela 1ª vez na casa do Casa Pia.
- O Sporting marcar pela 53ª jornada consecutiva.
- O Benfica chegar às 49 jornadas seguidas sem perder.
- O estádio de Alvalade completar a 6ª época consecutiva sempre com golos em Alvalade
- O Santa Clara ver cartões em todas as jornadas pela 2ª época consecutiva (!)
- O Rio Ave terminar a época sem golos portugueses
Séries em aberto
- O Sporting marca há 52 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 5 meses.
- Benfica não perde há 48 jornadas.
- Arouca não empata há 14 jornadas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 10 meses . São 101 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 35 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 67 jornadas consecutivas