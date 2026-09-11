1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 6 da I Liga
O que vai acontecer nesta 6ª jornada
- O jogo 200 de Pepa como treinador no escalão principal.
- O Jogo 100 de Marco Silva como treinador na I liga.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 30º confronto no Minho entre o SC Braga e o Estoril
- O 26º confronto na Luz entre o Benfica e o Gil Vicente.
- O 14º confronto no Minho entre Famalicão e Sporting.
- O 13º confronto da letra M do nosso campeonato em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Marítimo.
- O 11º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Estrela
- O 6º confronto Casa Pia – FC Porto, gansos como visitados
- O 5º confronto em Viseu entre Académico e Vitória SC. Voltam a defrontar-se 38 anos depois.
- Também o 5º confronto entre o Arouca e o Santa Clara na Serra da Freita
- O 3º confronto na Choupana entre o Nacional e o Alverca
O que poderá acontecer nesta jornada
- O Casa Pia vencer o FC Porto pela 2ª época consecutiva.
- O Gil voltar a vencer na Luz … 4 anos depois.
- O Benfica vencer em casa o Gil pela 5ª época consecutiva.
- O Famalicão voltar a vencer em casa o Sporting … 6 anos depois.
- O Sporting vencer pela 5ª época consecutiva em Famalicão
- O Vitória voltar a vencer em Viseu … 48 anos depois.
- O Estoril voltar a vencer em Braga … 34 anos depois
- O Estrela voltar a vencer em Vila do Conde … 27 anos depois
- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história em Arouca
- O Alverca pontuar pela 1ª vez na sua história na Choupana
- O Sporting marcar pela 59ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses, 42 jornadas depois
- O FC Porto manter-se só com vitórias no campeonato.
- Famalicão, Alverca, Casa Pia e Estoril vencerem pela 1ª vez.
Séries "incríveis"
- O Sporting marca há 58 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 29 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 54 jornadas.
- Alverca sofre há 14 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses. São 105 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 41 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 76 jornadas consecutivas
- O jogo 200 de Pepa como treinador no escalão principal.
- O Jogo 100 de Marco Silva como treinador na I liga.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 30º confronto no Minho entre o SC Braga e o Estoril
- O 26º confronto na Luz entre o Benfica e o Gil Vicente.
- O 14º confronto no Minho entre Famalicão e Sporting.
- O 13º confronto da letra M do nosso campeonato em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Marítimo.
- O 11º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Estrela
- O 6º confronto Casa Pia – FC Porto, gansos como visitados
- O 5º confronto em Viseu entre Académico e Vitória SC. Voltam a defrontar-se 38 anos depois.
- Também o 5º confronto entre o Arouca e o Santa Clara na Serra da Freita
- O 3º confronto na Choupana entre o Nacional e o Alverca
O que poderá acontecer nesta jornada
- O Casa Pia vencer o FC Porto pela 2ª época consecutiva.
- O Gil voltar a vencer na Luz … 4 anos depois.
- O Benfica vencer em casa o Gil pela 5ª época consecutiva.
- O Famalicão voltar a vencer em casa o Sporting … 6 anos depois.
- O Sporting vencer pela 5ª época consecutiva em Famalicão
- O Vitória voltar a vencer em Viseu … 48 anos depois.
- O Estoril voltar a vencer em Braga … 34 anos depois
- O Estrela voltar a vencer em Vila do Conde … 27 anos depois
- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história em Arouca
- O Alverca pontuar pela 1ª vez na sua história na Choupana
- O Sporting marcar pela 59ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses, 42 jornadas depois
- O FC Porto manter-se só com vitórias no campeonato.
- Famalicão, Alverca, Casa Pia e Estoril vencerem pela 1ª vez.
Séries "incríveis"
- O Sporting marca há 58 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 29 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 54 jornadas.
- Alverca sofre há 14 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses. São 105 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 41 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 76 jornadas consecutivas