Números e Curiosidades – Jornada 6

O que vai acontecer nesta 6.ª jornada:



- Vamos ter um encontro inédito, o Vizela – Paços de Ferreira



- O 4º confronto entre Portimonense e Santa Clara em Portimão, e todos em épocas consecutivas.



- O 3º confronto entre Belenenses SAD e Gil Vicente, também todos de forma consecutiva



- O 8º encontro no Minho entre Famalicão e Marítimo (Madeirenses não vencem em Famalicão há 27 anos)



- Vitória SC regressa a Arouca … 4 anos depois, onde NUNCA perdeu



- O Tondela viaja a Braga pela 7ª temporada consecutiva, onde NUNCA pontuou! (6 jogos – 6 derrotas)



- E o Moreirense viaja ao Dragão pela 12ª vez, onde também NUNCA pontuou! (11 jogos – 11 derrotas)



- Vamos ter pela 27ª vez o derby do distrito de Lisboa, Estoril – Sporting voltam a defrontar-se 3 anos depois.



- E o 59º clássico na Luz entre Benfica e Boavista. Os boavisteiros não vencem na Luz há 21 anos!



- O 270º jogo de Sérgio Conceição como treinador na I liga.



- O 60º Jogo de Ruben Amorim como treinador na I liga.



- O 40º jogo de Pako Ayesteran como treinador na I Liga







O que poderá acontecer nesta jornada:



- O Boavista voltar a vencer na Luz … 21 anos depois



- O Moreirense pontuar pela 1ª vez na sua história no Dragão



- O Portimonense voltar a vencer em CASA … 5 meses e meio depois



- O Benfica continuar 100% neste campeonato



- Bruno Pinheiro (Estoril) continuar sem derrotas nesta sua estreia na I liga



- O Arouca conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa com o Vitória SC



- Belenenses SAD, Moreirense e Famalicão conseguirem as suas primeiras vitórias no campeonato.



- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 34ª jornada consecutiva sem perder.



- O Vitória SC chegar aos 400 minutos sem sofrer golos



- O Famalicão ver cartões pela 74ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas desde que subiu de divisão.



- O Benfica marcar pela 20ª jornada consecutiva e somar a sua 9ª vitória consecutiva no escalão principal.



- O Tondela somar a 5ª derrota consecutiva (recorde do clube de sempre na I liga)



- Rosic (Mor) completar 25 jornadas consecutivas a jogar na I liga.







Séries em aberto à entrada para a 6.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Sp. Braga – 180 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Vitória SC - 365 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Portimonense - 180 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 390 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 270 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 240 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 19 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Famalicão – 6 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 7 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 33 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 8 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Moreirense – 2 jornadas



- Mais derrotas consecutivas: Tondela – 4 jornadas.







Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 73 jornadas consecutivas.



- Sporting não perde em casa há 19 MESES.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I liga, 30 jogos - 0 derrotas



- Sérgio Conceição não perde há 33 jornadas



- Benfica marca há 19 jornadas consecutivas



- Rosic (Mor) joga há 24 jornadas consecutivas (sem falhar 1 segundo)





Curiosidades:



- 45 jogos até ao momento, 16 vitórias para as equipas visitadas e 15 vitórias para as equipas visitantes (14 empates).



- Estão marcados até ao momento 111 golos (34 de jogadores portugueses).



- Fran Navarro (Gil) é o melhor marcador do campeonato com 4 golos



- 13 cartões vermelhos mostrados, em 45 jogos.



- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 8 vezes.



- Estádio com mais golos – Capital do Móvel - 11 golos.



- Estádio com menos golos – Portimão - 2 golos.