Números e Curiosidades - Jornada 9

O que vai acontecer nesta 9ª jornada:





- O regresso do campeonato 2 semanas depois (!)





- A estreia de 4 (!) treinadores em clubes na liga, alguns de forma interina, Ricardo Silva (Famalicão), Sérgio Raimundo (Estoril), Franclim Carvalho (SC Braga) e Bruno Abreu (Nacional)





- O jogo mais histórico da jornada, o 43º clássico em Guimarães entre o Vitória e o Marítimo. Este clássico regressa 4 anos depois (!)





- O 26º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o FC Porto.





- O 23º confronto na Choupana entre o Nacional e o SC Braga.





- O 11º confronto em São Miguel entre Santa Clara e Benfica.





- O 11º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Moreirense.





- O 7º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Famalicão.





- O 5º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Académico de Viseu. Voltam a defrontar-se 37 anos e meio depois (!)





- O 4º derby do distrito de Lisboa (o derby dos 2km) entre o Estrela e o Casa Pia na Reboleira, e todos de forma consecutiva.





- E o 2º confronto entre Alverca e Arouca no Ribatejo

O que poderá acontecer nesta jornada 9:









- O FC Porto marcar em Barcelos pela 10ª época consecutiva.





- O Gil vencer em casa o FC Porto pela 2ª vez nos últimos 3 anos. Nunca o Gil venceu duas vezes o FC Porto no espaço de 3 anos.





- O Académico vencer em Alvalade pela 2ª vez na sua história (já o fez em 1981)





- O Vitória vencer em casa o Marítimo pela 7ª época consecutiva (!)





- O Nacional voltar a vencer em casa o SC Braga … 13 anos depois (!)





- O SC Braga vencer na Choupana pela 5ª época consecutiva (!)





- O Rio Ave vencer em casa o Famalicão pela 1ª vez na sua história (6 jogos – 0 vitórias)





- O FC Porto somar a 10ª vitória consecutiva na liga





- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 45 jornadas depois (!)





- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.





- O Estoril voltar a vencer um jogo … 17 jornadas depois.





- O Nacional somar a 7ª derrota consecutiva (!)





- O Ac Viseu somar a 5ª vitória consecutiva na Liga (inédito no seu historial)





- O estádio Alvalade ver golos pela 107ª jornada consecutiva.

Séries em aberto









- O Sporting não perde fora há 1 ano e 10 meses. (são 31 jornadas sem perder)





- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 9 meses (são 29 jornadas sem perder).





- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 3 meses (!). São 106 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.





- Rio Ave não marca um golo português há 44 jornadas (!)





- Santa Clara vê cartões amarelos há 79 jornadas consecutivas (!)

- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história em casa ao Benfica.Benfica vencer em São Miguel pela 5ª época consecutiva (!)Marítimo voltar a vencer em Guimarães 11 anos depois (!)- O Sporting marcar pela 62ª jornada consecutiva.Santa Clara continuar invicto no campeonato.Luis Suarez marcar pela 6ª jornada consecutiva- O Sporting marca há 61 jornadas consecutivas.