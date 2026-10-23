1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 9
Esta é uma jornada com deslocação sempre complicada do Benfica ao terreno do Santa Clara. Gil Vicente recebe o FC Porto e o Sporting joga em Alvalade com o Académico de Viseu.
O que vai acontecer nesta 9ª jornada:
- O regresso do campeonato 2 semanas depois (!)
- A estreia de 4 (!) treinadores em clubes na liga, alguns de forma interina, Ricardo Silva (Famalicão), Sérgio Raimundo (Estoril), Franclim Carvalho (SC Braga) e Bruno Abreu (Nacional)
- O jogo mais histórico da jornada, o 43º clássico em Guimarães entre o Vitória e o Marítimo. Este clássico regressa 4 anos depois (!)
- O 26º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o FC Porto.
- O 23º confronto na Choupana entre o Nacional e o SC Braga.
- O 11º confronto em São Miguel entre Santa Clara e Benfica.
- O 11º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Moreirense.
- O 7º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Famalicão.
- O 5º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Académico de Viseu. Voltam a defrontar-se 37 anos e meio depois (!)
- O 4º derby do distrito de Lisboa (o derby dos 2km) entre o Estrela e o Casa Pia na Reboleira, e todos de forma consecutiva.
- E o 2º confronto entre Alverca e Arouca no Ribatejo
O que poderá acontecer nesta jornada 9:
Benfica vencer em São Miguel pela 5ª época consecutiva (!)
- O FC Porto marcar em Barcelos pela 10ª época consecutiva.
- O Gil vencer em casa o FC Porto pela 2ª vez nos últimos 3 anos. Nunca o Gil venceu duas vezes o FC Porto no espaço de 3 anos.
- O Académico vencer em Alvalade pela 2ª vez na sua história (já o fez em 1981)Marítimo voltar a vencer em Guimarães 11 anos depois (!)
- O Vitória vencer em casa o Marítimo pela 7ª época consecutiva (!)
- O Nacional voltar a vencer em casa o SC Braga … 13 anos depois (!)
- O SC Braga vencer na Choupana pela 5ª época consecutiva (!)
- O Rio Ave vencer em casa o Famalicão pela 1ª vez na sua história (6 jogos – 0 vitórias)
- O Sporting marcar pela 62ª jornada consecutiva.
- O FC Porto somar a 10ª vitória consecutiva na liga
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 45 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.
- O Estoril voltar a vencer um jogo … 17 jornadas depois.
- O Nacional somar a 7ª derrota consecutiva (!)Santa Clara continuar invicto no campeonato.
- O Ac Viseu somar a 5ª vitória consecutiva na Liga (inédito no seu historial)
- O estádio Alvalade ver golos pela 107ª jornada consecutiva.Luis Suarez marcar pela 6ª jornada consecutiva
Séries em aberto
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 10 meses. (são 31 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 9 meses (são 29 jornadas sem perder).
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 3 meses (!). São 106 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 44 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 79 jornadas consecutivas (!)