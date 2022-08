Nuno Almeida é o árbitro do FC Porto-Sporting

No Estádio do Dragão, Almeida, de 47 anos, vai ser auxiliado no relvado por André Campos e Pedro Felisberto, com Vítor Ferreira como quarto árbitro.

Para o primeiro clássico da temporada, Hugo Miguel terá o papel de videoárbitro, com Tiago Martins como assistente.

Este será o quinto clássico apitado por Nuno Almeida, depois de em abril deste ano ter estado precisamente no Dragão para apitar a receção do FC Porto ao Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-0).



Antes, o árbitro nascido em Vila Real de Santo António já tinha estado noutro embate entre "dragões" e "leões", desta vez em Alvalade, da quinta jornada da edição 2021/22 da I Liga (1-1).



Nuno Almeida esteve na goleada do Benfica frente ao Sporting, por 5-0, na Supertaça Cândido Oliveira de 2019/20, e no triunfo do Sporting frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, no desempate através de grandes penalidades (4-3, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar).