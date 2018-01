Nuno Gomes analisa a estreia do jovem Rúben Dias

Mário Aleixo - RTP 03 Jan, 2018, 12:27 / atualizado em 03 Jan, 2018, 12:27 | 1.ª Liga

O antigo avançado do clube da Luz olha para este Benfica-Sporting como mais um “jogo especial que todos os futebolistas gostam de jogar e só espero que seja um bom jogo e pacífico”.



Uma das novidades deste dérbi é a presença do jovem Rúben Dias no lugar do atual capital Luisão (está lesionado).



Nuno Gomes faz a análise do jovem defesa-central: “É um jogador à Benfica que pela sua personalidade forte poderá ser no futuro um líder da equipa. Apesar da sua juventude já jogou muitos jogos importantes que lhe transmitiram experiência e poderá contar com o apoio dos colegas e do público”.





O ex-ponta de lança ainda expressou mais três ideias sobre o clássico dos clássicos.- “seja qual for o resultado nada ficará decidido em relação á luta pelo título de campeão”;- “só quando o jogo começar se poderá ver como reagirá Fábio Coentrão ao clima hostil de que será alvo, depois de ter dito palavras menos simpáticas para com o Benfica depois de lá ter jogado”;- “a recordação que fica do Benfica-Sporting jogado na época 2004/05, em que um golo de Luisão deu a vitória aos encarnados, na penúltima jornada do campeonato, e catapultou a equipa para a conquista do título de campeão”.