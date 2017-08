Os 18 clubes que jogarão no campeonato da I Liga

RTP 04 Ago, 2017, 08:31 / atualizado em 04 Ago, 2017, 09:37 | 1.ª Liga

84º campeonato nacional



CURIOSIDADES



- Começa este domingo o 84º campeonato nacional, com o Desp. Ave Sporting.



- É o 18º campeonato do séc. XXI, para trás, 4 campeões em 17 anos!



- Últimos 4 anos, 4 vitórias do Benfica, mas …



- Últimos 10 anos, 5 vitórias do Benfica e 5 do FC Porto.



- Campeonato vai realizar-se durante 280 dias. Começa domingo dia 6 agosto e termina a 13 de maio 2018.



- Desp. Aves regressa ao escalão principal 10 anos depois.



- Portimonense regressa 6 anos depois.



- Os extremos de Portugal vão voltar a tocar-se 28 anos depois (Chaves–Portimão–674km)



- 4º ano consecutivo que o campeonato tem 18 equipas.



- Depois dos 3 grandes, que participaram nos 83 campeonatos, o Sp Braga é a equipa há mais tempo consecutivo na Liga principal, vai para a 43ª participação consecutiva, e logo de seguida … o Marítimo, que vai para a 33ª.



- Vitória FC, com a saída do Nacional, passou a ser a sexta equipa há mais tempo consecutivo no escalão principal (14ª época consecutiva).



- Belenenses vai estar pela 77ª vez (não consecutiva).



- Feirense pela 1ª vez na sua história vai jogar 2 anos consecutivos na I Liga.



- Tondela, o outro clube que nunca desceu da I para a II Liga, vai para a sua 3ª participação consecutiva.



- Algarve volta a ter representantes na I Liga 4 anos depois.



- Lisboa é a cidade com mais clubes (3), Sporting, Benfica e Belenenses.



- Funchal vai voltar a ter 1 só clube, 16 anos depois.



- Não há estreias na I Liga neste campeonato.



- Vamos ter 7 jogos inéditos na I Liga, são eles: Rio Ave- Desp. Aves, Feirense – Desp. Aves, Estoril – Desp. Aves, Tondela – Desp. Aves, Tondela – Portimonense, Moreirense – Desp. Aves e Moreirense – Portimonense.



- Quim é o o jogador em ação com mais jogos no escalão principal (383).



- Rui Patrício vai realizar a sua 12ª época pelo Sporting (293 jogos).



- Jonas, com 65 golos, é o jogador com mais golos no escalão principal (de todos os jogadores que vão iniciar este campeonato), depois das saídas de Alan e Meyong.



Séries em aberto que vêm da época passada:



- Vitória SC vê cartões há 40 jornadas consecutivas;



- Nelson Lenho joga há 34 jornadas sem falhar 1 segundo;



- Vitória FC não marca golos no Bonfim há 4 meses;



- Sporting marca há 20 jornadas consecutivas;



- Belenenses sofre golos há 14 jornadas consecutivas;



- Desp. Chaves vem de 7 jornadas sem vencer;



- Vitória SC vem de 9 jornadas sem empatar;



- Feirense vem de 4 vitórias consecutivas (inédito na história do clube);



- Benfica sem perder em casa há 1 ano e meio;



- Chaves sem vencer fora há 11 meses.



QUE COMECE O CAMPEONATO!