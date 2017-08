Os dezoito treinadores da I Liga

RTP 03 Ago, 2017, 08:09 / atualizado em 03 Ago, 2017, 08:09 | 1.ª Liga

Os 18 treinadores deste campeonato são portugueses.



Curiosidades:



- Dos 18 treinadores… 18 são portugueses. São todos portugueses (!)



- Apenas 5 treinadores vão começar a época no mesmo clube pela 2ª época consecutiva, Rui Vitória (3x), Jorge Jesus (3x), Vítor Oliveira (2), Pedro Martins (2) e José Couceiro (2).



- Benfica, Sporting, Portimonense, Vitória SC e Vitória FC são os únicos clubes que começam esta época com o mesmo treinador que começou a época passada.



- 8 clubes mantém os treinadores, que entraram a meio da temporada passada. Daniel Ramos (Mar), Miguel Leal (Boa), Pedro Emanuel (Est), Vasco Seabra (P.F), Pepa (Ton), Nuno Manta (Fei), Abel (Bra), Domingos (Bel).



- E dos 18 treinadores, apenas um vai estrear-se no escalão principal, Miguel Cardoso no Rio Ave.



- Ricardo Soares (Chaves para Aves) e Luis Castro (Rio Ave para Chaves) mudaram de clubes.



- Sérgio Conceição regressou ao futebol português, agora para o FC Porto, o seu 5º clube em Portugal.



- E também vamos ter o regresso de Manuel Machado ao Moreirense.



Anos de longevidade:



- Manuel Machado vai fazer a sua 16ª época consecutiva na I Liga (!). Jorge Jesus vai realizar a sua 15ª. Mas…



- Jorge Jesus é o treinador com mais épocas na I Liga, vai realizar a sua 19ª época no escalão principal.



- Vitor Oliveira regressa à I Liga 10 anos depois. Em 2007/08 treinou a U. Leiria, agora regressa com o Portimonense.



Os treinadores com mais anos de clube (consecutivamente):



1ºs - Rui Vitória (Benfica) – 3º ano

- Jorge Jesus (Sporting) – 3º ano

3ºs – Pedro Martins (VSC) – 2º ano

- José Couceiro (VFC) – 2º ano

- Vítor Oliveira (Port) – 2º ano



Os mais velhos e mais novos:



- Vitor Oliveira (Portim) – 63 anos

- Vasco Seabra (PF) – 33 anos



Único estreante:

- Miguel Cardoso (RA)





Mais jogos na I Liga:



1º - Jorge Jesus – 520 jogos

2º - Manuel Machado – 416 jogos

3º - Vítor Oliveira – 361 jogos



Menos jogos na I Liga:



1º - Miguel Cardoso – 0 jogos

2º - Abel – 5 jogos

3º - Ricardo Soares – 20 jogos



Durante a época, números redondos que poderão acontecer:



- O jogo 250 de Rui Vitória

- O jogo 550 de Jorge Jesus

- o Jogo 200 de José Couceiro

- o jogo 200 de Domingos

- O jogo 100 de Miguel Leal

- O jogo 100 de Luis Castro.





- Dos 18, 2 já foram campeões nacionais, Jorge Jesus (3x) e Rui Vitória (2x).



- Nota: Na história da I Liga, só houve 5 treinadores que foram tricampeões consecutivamente. Lipo Hercza (36-38), Randolph Galloway (51-53), Bella Guttman (59-61), Jimmy Hagan (71-73) e Jesualdo Ferreira (07-09).



- Será que Rui Vitória será o sexto treinador da história a conseguir o seu tri?





- Será que Jesus vai ser o 8º treinador português pelo Sporting?...





- Será que Sérgio Conceição vai por termo a um ciclo de 34 anos? (FC Porto não ganha o titulo de campeão há 4 anos, há 34 anos que o FC Porto não sabia o que era estar sem vencer o campeonato durante 4 anos consecutivos).





- Será que vai haver um treinador campeão surpresa?



E para a história continua Otto Glória, o treinador com mais títulos de campeão, 4 (!)