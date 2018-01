Paulinho Cascavel sem favoritos no Sporting-V. Guimarães

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 12:34 / atualizado em 31 Jan, 2018, 12:47 | 1.ª Liga

O ex-futebolista jogou nos “conquistadores” e nos “leões” na sua passagem por Portugal. Na equipa minhota esteve entre 1985/87 e no Sporting de 1987 a 1990.



Pelas duas equipas foi o melhor marcador do campeonato português. Pelo Vitória conquistou a Bola de Prata na época 86/87 com 22 golos e no Sporting em 87/88 em que apontou 24 tentos.



Sobre o jogo desta quarta-feira à noite, pelas 21h00, no Estádio José Alvalade, a contar para a 20ª jornada do campeonato da I Liga, o antigo goleador, ao jornalista Alexandre Afonso disse que tem dificuldade em escolher um vencedor: “São jogos especiais para mim. Guimarães e Sporting foram as minhas casas em Portugal. Fui o melhor marcador nos dois clubes. Gostava que os dois ganhassem, como não pode ser que seja um grande jogo e que ganhe o melhor”.





Lá no Brasil Paulinho Cascavel promete que assistirá ao jogo pela internet na companhia da família.O que falta do campeonato, no desejo do ex-jogador, deveria resultar no Sporting campeão: “O clube deveria ser campeão mais vezes e está na hora”.O futebolista que se notabilizou por ter faro pelo golo falou dos melhores pontas-de-lança do campeonato nacional e observou: “Jonas é conhecido pela sua veia goleadora e tem uma técnica acima da média; Aboubakar e Marega são fisicamente fortíssimos e Bas Dost é um brigão. Benfica, FC Porto e Sporting estão bem servidos de goleadores”.Paulinho Cascavel, de 58 anos, e de nome próprio Paulo Roberto Bacinello, ainda se referiu ao compatriota Raphinha do Vitória de Guimarães, dado como reforço do Sporting na próxima época, para dizer que se trata de “um meia ala de boa qualidade”.A propósito do outro reforço brasileiro dos “leões” Wendell referiu: “Os primeiros 4/5 meses são para adaptação ao futebol português e ao clima. É preciso dar-lhe tempo”, disse a concluir.