Paulo Meneses vê P. Ferreira preparado para jogar na Luz

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Ago, 2019, 12:25 / atualizado em 08 Ago, 2019, 12:25 | 1.ª Liga

O líder do clube pacense admitiu que se tratará de um jogo “com características especiais” que a equipa está a viver “com ansiedade positiva”.





O presidente dos castores, em declarações ao jornalista David Carvalho, mostrou-se consciente de que “o Benfica tem uma capacidade acima da média do futebol português”.









Contudo Paulo Meneses assegurou que o Paços não vai entrar em campo par segurar o 0-0 mas com o objetivo de “contrariar o poderio deles (Benfica)”.De uma forma descontraída o presidente do clube nortenho lembrou que será um duelo de campeões da I e II Liga na época anterior.Sobre a temporda que está a começar mostrou-se confiante e assegurou que “a equipa do Paços está apetrechada e teve critério na escolha” na hora de se reforçar.O Paços de Ferreira avança para a nova época com a ideia de assegurar a manutenção no principal escalão do futebol português.