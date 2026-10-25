Petit garante Santa Clara “olhos nos olhos” com Benfica





(Com Lusa)

“Estamos preparados para dar uma boa resposta dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, daquilo que é o nosso padrão e dentro daquilo que temos habituado. Estamos nesta posição [quarto lugar] com muito mérito e muita qualidade. Sabendo que é um candidato ao título, mas é olhar nos olhos do Benfica e disputar o jogo”, afirmou.O técnico do Santa Clara falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Benfica.Os açorianos, que estão a realizar o melhor arranque de sempre da história do clube no campeonato (com cinco vitórias e três empates em oito jogos), vêm da primeira derrota da época frente ao Mafra para a Taça de Portugal (3-2, após prolongamento).Petit realçou que a equipa “aprendeu a lição” do desaire diante do Mafra e garantiu que os jogadores querem “reagir” frente ao Benfica.“Esperamos um jogo difícil, mas também esperamos dar uma boa reação, jogando em nossa casa, com os nossos adeptos. Sabendo que do outro lado está uma equipa com muita qualidade”, frisou.O treinador afirmou que o Santa Clara quer dar “continuidade ao bom desempenho” na I Liga, antevendo um “jogo bom” entre os açorianos e as ‘águias’, que estão separados por apenas um ponto na classificação.“[O Benfica] é uma equipa que trabalha muito num 4-4-2, com as linhas bem subidas. Analisámos aquilo que podemos explorar, nunca fugindo do nosso padrão e da nossa ideia de jogo. Depois, é ter confiança e personalidade com bola e sabermos, quando não tivermos bola, o que temos de fazer. Nesses momentos vamos ter de saber sofrer”, vincou.Petit destacou a qualidade ofensiva do Benfica, que esta época já leva mais de 50 golos em todas as competições, mas lembrou que o Santa Clara é a melhor defesa do campeonato com quatro golos sofridos (em igualdade com o FC Porto).“Esperamos um adversário forte, que em termos ofensivos em 17 jogos tem 50 golos. Nós também temos mantido a coesão defensiva, juntamente com o Porto, na melhor defesa. Mas também no ataque somos a quinta equipa com mais ocasiões de golo no campeonato”, reforçou.O Santa Clara, quarto classificado com 18 pontos, vai defrontar o Benfica, segundo com 19, na segunda-feira, às 17;45 locais (18:45 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.