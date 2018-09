Pizzi designado melhor jogador de agosto da I Liga

Lusa Comentários 17 Set, 2018, 13:51 | 1.ª Liga

O jogador do clube lisboeta, um dos dois melhores marcadores do campeonato, em conjunto com o brasileiro Dyego Sousa, ambos com quatro golos, recolheu 18,45% dos votos, contra 9,52% do avançado do Sporting de Braga e 5,95% do argelino Brahimi, ‘extremo’ do FC Porto.



Pizzi foi designado também o melhor médio, à frente do colega de equipa Gedson Fernandes e de Bruno Fernandes (Sporting), Dyego Sousa foi apenas o segundo melhor avançado e Brahimi nem sequer consta da lista específica de médios ou avançados, apesar de ter sido o terceiro mais votado em absoluto.



Dyego Sousa ficou atrás de Edinho (Feirense) e imediatamente à frente de Nani (Sporting), enquanto Caio Secco (Feirense) foi eleito o melhor guarda-redes, superando Salin (Sporting) e Vlachodimos (Benfica), e Diogo Leite (FC Porto) o melhor defesa, à frente de Briseño (Feirense) e Rúben Dias (Benfica).



O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, foi distinguido como o melhor de agosto pelos seus pares, batendo Rui Vitória (Benfica) e José Peseiro (Sporting), ao passo que o avançado do Benfica B Jota foi considerado o melhor da II Liga, à frente de N’sor (Académico de Viseu) e Roberto (Estoril Praia).