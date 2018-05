Portimonense vai lutar pela vitória para manter a verdade desportiva em campo

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 16:27 | 1.ª Liga

"Vamos jogar com uma equipa que está numa situação difícil (a lutar pela manutenção) e o mínimo que podemos fazer é tentar fazer o máximo que estiver ao nosso alcance, para que a verdade desportiva esteja dentro das quatro linhas", destacou o técnico.



Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 12.º classificado, com 35 pontos, ao Paços de Ferreira, 16.º, com 30.



Na opinião do treinador, ao contrário do que se possa pensar, "este jogo é muito importante para o Portimonense, porque está em causa o destino de uma equipa, e todas as equipas que estão no fundo da tabela e que lutam para não descer esperam que a verdade desportiva prevaleça em todos os campos".



"Espero dos meus jogadores o máximo empenhamento e que façam tudo para ficar com os três pontos para acabar o campeonato em beleza e, fundamentalmente, para que possam sair do campo de cabeça levantada", frisou.



O treinador do emblema algarvio acrescentou que "a grande preocupação" para o embate com o Paços de Ferreira, "é a de que o Portimonense faça um jogo de grande seriedade, com entrega dos jogadores, para conseguir um bom resultado".



Vítor Oliveira garantiu que a equipa vai "jogar com a mesma filosofia com que esteve ao longo da época, ou seja, empenhada em jogar sempre pela vitória".



Para o encontro com o Paços de Ferreira, o técnico não vai poder contar com três dos habituais titulares, o defesa central Rúben Fernandes, o defesa direito Hackman e o avançado Fabrício, melhor marcador dos algarvios, todos a cumprir castigo federativo por acumulação de cartões amarelos.



O Portimonense, 12.º classificado com 35 pontos, e o Paços de Ferreira, 16.º com 30, defrontam-se pelas 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Portimão.