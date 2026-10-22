Português João Henriques é o novo treinador do Nacional

João Gião começou a temporada ns formação `alvinegra`, acabando demitido ao fim de quatro jornadas, nas quais averbou uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo sido substituto no cargo por Santos, de 49 anos, que perdeu os quatro jogos que disputou, incluindo a eliminação da Taça de Portugal, diante da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal.

Após uma curta experiência na Madeira, o treinador lisboeta rumou ao Petro de Luanda, clube que já tinha orientado entre 2021 e 2024, sendo agora rendido por Henriques, que em 2025/26 orientou o AVS durante a segunda metade da temporada, embora sem evitar a despromoção dos nortenhos.

Trata-se de um regresso à Madeira, pois o técnico, de 53 anos, natural de Tomar, orientou o Marítimo em 2022/23, contando ainda com passagens, no primeiro escalão, por Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães e Moreirense.

Ainda sob o comando técnico do interino Bruno Abreu, o Nacional, 16.° e antepenúltimo classificado da I Liga, com quatro pontos, recebe no domingo o Sporting de Braga, que também oficializou a saída do espanhol Carlos Vicens, após a derrota de segunda-feira, com o Gil Vicente (2-1), que deixou a equipa no oitavo lugar, com 11 pontos, tendo confirmado a chegada de Franclim Carvalho.