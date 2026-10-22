Presidente do Sporting de Braga, António Salvador, suspenso por 23 dias
O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, foi hoje suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao criticar o árbitro Gustavo Correia após o jogo com o Gil Vicente.
No mapa de processos sumários do CD da FPF, lê-se que, de acordo com os relatórios do árbitro e do delegado da Liga, no final da receção aos gilistas, na segunda-feira, em jogo em atraso da segunda jornada do campeonato, António Salvador foi ao balneário da equipa de arbitragem, deixando críticas ao árbitro da associação do Porto.
"O senhor faça um favor, deixe a arbitragem, falsifica documentos, o senhor psicologicamente não está em condições nenhumas de arbitrar jogos nenhuns, é o estado que a arbitragem portuguesa está", pode ler-se na transcrição do processo, publicado no sítio oficial da Liga de clubes, como atribuído a Salvador para Gustavo Correia.
Além dos 23 dias de suspensão, o CD da FPF penalizou ainda o presidente dos `arsenalistas` com 4.970 euros de multa.
O Sporting de Braga perdeu com o Gil Vicente 2-1 e, no final, queixou-se que existiu uma falta sobre Pau Victor no início da jogada que viria a resultar no primeiro golo da equipa de Barcelos e que, já no período de descontos, ficou por marcar uma grande penalidade favorável aos bracarenses por suposta falta sobre Ricardo Horta.