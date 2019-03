Quatro defesas lesionados desfalcam Tondela em Setúbal

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 18:13 | 1.ª Liga

Tembeng e Moufi têm lesões musculares na coxa esquerda, João Reis fez uma entorse no joelho direito e David Bruno, a recuperar de uma entoes no pé esquerdo, já está a fazer trabalho de campo, mas ainda está condicionado.



Por seu lado, Jaquité ficou fora dos eleitos por castigo, já que acumulou um quinto amarelo na última ronda.



O Tondela, 16.º classificado da I Liga, com 23 pontos, defronta no domingo o Vitória de Setúbal, 14.º, com mais um ponto, no Estádio do Bonfim, a partir das 17:30, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.