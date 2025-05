Queixas da APAF e do FC Porto suscitam processo disciplinar a Cristiano Bacci

A secção profissional do órgão federativo tomou a decisão na quinta-feira, na sequência das participações disciplinares da APAF e dos 'dragões', relativas às declarações do técnico italiano sobre a arbitragem do jogo entre FC Porto e Moreirense (3-1), referente à 32.ª jornada da I Liga portuguesa, realizado em 02 de maio.



Treinador da equipa de Moreira de Cónegos nas últimas 11 jornadas da edição 2024/25 da principal divisão portuguesa, Bacci disse que o árbitro Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, atuou com "a camisola do FC Porto", em 10 de maio, durante a conferência de imprensa de projeção ao Moreirense--Estoril Praia (2-2), da 33.ª ronda.



Na antevisão ao encontro da derradeira jornada do campeonato, o AVS--Moreirense (0-3), realizada em 16 de maio, o transalpino, de 49 anos, disse que a crítica foi feita "com o coração", de acordo com "o sentimento naquele momento" em que discursou.



Em 16 de maio, o processo disciplinar foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, menciona ainda o comunicado.