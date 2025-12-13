1.ª Liga
Sporting
Quenda vai ser operado ao pé direito em Londres
Quenda será operado em Londres nos próximos dias, mas a data exata da cirurgia ainda não foi divulgada publicamente. O jogador irá deslocar-se a Inglaterra na próxima semana para a intervenção cirúrgica.
A operação ao quinto metatarso do pé direito será realizada sob a supervisão do departamento médico do Chelsea, clube que detém o seu passe (apesar de estar emprestado ao Sporting até 2026) e que assumirá os custos do procedimento e da recuperação.