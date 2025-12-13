Quenda vai ser operado ao pé direito em Londres

A operação ao quinto metatarso do pé direito será realizada sob a supervisão do departamento médico do Chelsea, clube que detém o seu passe (apesar de estar emprestado ao Sporting até 2026) e que assumirá os custos do procedimento e da recuperação.





Após a cirurgia, a recuperação será feita na Academia do Sporting, em Alcochete, e espera-se que o extremo só regresse aos relvados em 2026.