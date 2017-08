Raúl Gudiño emprestado ao APOEL

Lusa 31 Ago, 2017, 21:44 | 1.ª Liga

"Damos as boas vindas ao Raul Gudiño e desejamos que se possa tornar um campeão com o Apoel e que contribua para o percurso europeu da equipa", pode ler-se no comunicado oficial emitido pelos campeões do Chipre.



Tendo chegado ao Porto em 2014/15 por empréstimo, o mexicano assinou com os 'dragões' na época seguinte, e foi emprestado no mercado de inverno ao União da Madeira, que atuava na primeira Liga portuguesa, voltando depois à equipa secundária dos azuis e brancos.