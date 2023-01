Receção do Arouca ao Benfica a 31 de janeiro

O jogo estava inicialmente marcado para quarta-feira, dia 1 de fevereiro, mas condicionado aos resultados das meias-finais da Taça da Liga de futebol, com o Arouca a ser eliminado pelo Sporting, ao ser derrotado por 2-1.



Assim, o jogo passa para terça-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Arouca.



Já o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Desportivo de Chaves, marcado para segunda-feira, 30 de janeiro, foi antecipado para as 20h15.



A LPFP confirmou ainda que os jogos Marítimo-FC Porto e Sporting-Sporting de Braga, vão ser disputados na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, às 19h00 e 21h15, respetivamente.



Os "dragões" e os "leões" vão discutir no sábado a final da Taça da Liga em Leiria.



Programa da 18.ª jornada:



- Domingo, 29 jan:



Casa Pia - Santa Clara, 15h30



Vizela - Rio Ave, 15h30



Boavista – Portimonense, 18h00



Famalicão - Estoril Praia, 20h30



- Segunda-feira, 30 jan:



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 20h15



- Terça-feira, 31 jan:



Paços de Ferreira - Gil Vicente, 19h00



Arouca – Benfica, 21h15



- Quarta-feira, 1 fev:



Marítimo - FC Porto, 19h00



Sporting - Sporting de Braga, 21h15