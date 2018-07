Lusa Comentários 01 Jul, 2018, 12:56 / atualizado em 01 Jul, 2018, 12:56 | 1.ª Liga

Reforço benfiquista Castillo espera uma "boa temporada"



Lisboa, 01 jul (Lusa) -- O futebolista chileno Nicolás Castillo, reforço do Benfica, mostrou hoje satisfação com os primeiros dias de trabalho pelos 'encarnados', com os quais espera ter uma boa temporada.



"O que me proponho fazer, sempre que vou para um clube, é dar tudo. Quero ganhar o maior número possível de jogos, qualificar-nos para a Liga dos Campeões, que é o objetivo que está mais próximo e fazer uma boa temporada. Isso é o mais importante", disse o avançado, em entrevista à BTV.



Castillo, de 25 anos, que chega ao Benfica proveniente dos mexicanos dos Pumas, assume que gostaria muito de jogar a 'Champions', competição em que as 'águias' têm de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e, depois, o 'play off'.



"Gostaria muito de jogar nessa competição. É o que sempre quis. Já me contaram sobre a forma como se vive a 'Champions' aqui no estádio. Os adeptos apoiam muito e ambiciono jogar essas partidas", referiu o chileno.



O momento é de adaptação a um jogo mais rápido, embora não seja a primeira vez que Castillo está num clube europeu, depois de ter passado pelo Club Brugge, Mainz e Frosinone, antes de regressar ao Universidad Católica, no Chile.



"O futebol mexicano é um pouco mais lento do que aqui. Cabe-me ganhar ritmo. À medida que os treinos acontecem sinto-me cada vez melhor e espero seguir assim", salientou o jogador.



O Benfica, que terminou a última época em segundo lugar, regressou na quinta-feira ao trabalho, com exames médicos e o primeiro treino do plantel às ordens do técnico Rui Vitória.



Nos 'encarnados' são vários os reforços para a época 2018/19, entre os quais Castillo, mas também o guarda-redes Vlachodimos (ex-Panathinaikos), os defesas Ebuehi (ex-Den Haag, Hol), Conti (ex-Colón, Arg) e Lema (ex-Belgrano, Arg), o médio Chiquinho (ex-Académica) e o também avançado Ferreyra (ex-Shakhtar Donetsk, Ucr).