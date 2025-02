Reforço Tomás Pérez inscrito na Liga e à espera de oficialização do FC Porto

De acordo com a mais recente atualização publicada no sítio oficial do organismo, o médio foi registado em tempo útil no último dia da janela de transferências de inverno pelos dragões`, que devem anunciar em breve os moldes do negócio e a duração do contrato.

Tomás Pérez, de 19 anos, estreou-se ao serviço da equipa principal do Newell`s Old Boys em 2024 e somou um golo em 18 jogos, antes de rumar à Europa e juntar-se ao extremo brasileiro William Gomes, contratado ao São Paulo, entre os reforços anunciados até ao momento pelo FC Porto.

Essa dupla aquisição foi consumada já depois da chegada do treinador argentino Martín Anselmi, que hoje se estreou no campeonato com um empate na visita ao Rio Ave (2-2), na conclusão da 20.ª jornada, mantendo os `dragões` na terceira posição, com 42 pontos, oito abaixo do campeão e líder isolado Sporting e a dois do Benfica, segundo classificado.