Resumo: FC Porto vence nos Açores o Santa Clara

Numa primeira parte equilibrada, foi a determinação de Manafá, num lance aos 37 minutos, que fez a diferença. Numa altura em que ambas as equipas pareciam conformadas, o lateral portista conduziu a bola pelo corredor central, tabelou de primeira com Sérgio Oliveira, desmontou a defesa açoriana e bateu Marco.

Numa segunda parte sem grande história, as bolas paradas foram, uma vez mais, o recurso para chegar ao perigo. Aos 55 minutos, o Santa Clara voltaria a acertar no poste de Marchesín. Dessa vez foi Lincoln, que mostrou pontaria a mais após um grande remate de livre direto.

O FC Porto iria responder. Aos 70 minutos, após cruzamento, o guarda-redes do Santa Clara ao agarrar a bola choca com Otávio, que ficou muito maltratado. O lance causou polémica no estádio e na cobrança de grande penalidade, Alex Telles atirou ao poste direito da baliza de Marco.

Os 'azuis e brancos' iriam chegar ao golo cinco minutos depois, através de Marcano. O livre de Sérgio Oliveira na ala esquerda encontrou a cabeça do central portista que fez o segundo da equipa.

Com este triunfo, os dragões saltam para a liderança provisória do campeonato, com 59 pontos, ficando a aguardar o desfecho do Benfica - Moreirense.

Por outro lado, os açorianos somam a segunda derrota consecutiva (após o desaire frente ao Moreirense na jornada anterior) e permanecem com 29 pontos.







Veja o resumo da partida.