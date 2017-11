Ricardo Ferreira explica golos sofridos pelo Portimonense

Mário Aleixo - RTP 27 Nov, 2017, 12:32 / atualizado em 27 Nov, 2017, 12:32 | 1.ª Liga

À 12ª jornada e pela primeira vez o Portimonense não sofreu golos. O guarda-redes Ricardo Ferreira confessou: “Sofrer sempre golos não era condizente com a nossa qualidade de jogo e somos a segunda defesa mais batida (23 golos sofridos) a par do P. Ferreira e à frente do Estoril (26)”.



Contudo o futebolista mostrou-se realista e justo quando disse, em declarações ao jornalista Marco Fernandes: “Já sofri golos indefensáveis como os do Xadas e do André Almeida e deve-se dar mérito a eles”.





Ricardo Ferreira também tem uma explicação para tantos golos sofridos: “As mudanças na defesa devido a lesões podem ajudar a alguma instabilidade no setor”.A equipa algarvia ocupa o nono lugar na tabela classificativa com 22 golos marcados e 23 sofridos.O guarda-redes da formação de Portimão analisou a carreira da equipa e afirmou: “Estamos a fazer uma boa campanha. Podíamos ter mais alguns pontos com alguma matreirice e experiência. Mesmo assim temos mérito no campeonato que estamos a fazer alicerçado no bom futebol jogado. Há muita qualidade no grupo”.