Rocha e Gamboa correm à presidência do Portimonense

Comentários 19 Abr, 2018, 08:28 / atualizado em 19 Abr, 2018, 08:29 | 1.ª Liga

O ato eleitoral decorre entre as 9 e as 21h00, na sede do clube, e o universod e votantes não chega aos dois mil.



Fernando Rocha, que lidera o clube algarvio há 12 anos, recandidata-se a um novo mandato "para dar continuidade à obra realizada e continuar a projetar o clube para a cidade, reforçando as várias secções desportivas" do clube algarvio.



"A continuidade no crescimento das chamadas modalidades amadoras, como o futebol juvenil, futsal e basquetebol, faz parte do nosso projeto iniciado há alguns anos e ao qual pretendemos dar continuidade", frisou o candidato.





João Gamboa aposta quase tudo nas modalidades

Fernando Rocha, que acumulou até final da época de 2017 a presidência do clube e da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), na qual o clube tem apenas uma representação de 10%, preside atualmente apenas à direção do clube algarvio.Para Fernando Rocha, a direção implementou uma dinâmica no clube, "a qual é visível, embora haja a necessidade de continuar o trabalho, virando mais o clube para a cidade"."Estão em curso melhoramentos nas infraestruturas do clube, entre as quais a construção de um novo campo de futebol sintético e há intenção de construir uma pista de atletismo, projeto que poderá ter a participação da Câmara de Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019", destacou.Fernando Rocha assegurou que continua a ter todas as condições "que merece", recordando o trabalho iniciado há 12 anos, quando encontrou o clube "em grandes dificuldades financeiras, restituindo-lhe o prestígio e a credibilidade"."Foram grandes desafios, aos quais correspondemos devolvendo a estabilidade ao clube", frisou, acrescentando que "no futebol profissional, os resultados do trabalho realizado, estão também à vista de todos, com a criação da SAD que gere o futebol profissional".Fernando Rocha vai ter como adversário na corrida aos órgãos sociais do Portimonense Sporting Clube, o atual vice-presidente João Gamboa, que encabeça a lista "Sou Portimonense".O candidato considera que o clube "necessita de uma nova dinâmica na gestão das modalidades amadoras, já que, o futebol profissional está entregue à SAD".Para Gamboa, as modalidades "têm sido descuradas e votadas ao isolamento há mais de uma década, necessitando de apoio imediato quer a nível logístico e de infraestruturas", sublinhando que "no último mandato nada foi feito para criar mais condições a este setor importante do clube"."A nossa candidatura é de mudança, assumindo novos desafios, porque é urgente revitalizar o modelo de gestão e reforçar a marca Portimonense", afirmou o candidato em comunicado, acrescentando que "a intenção é devolver o clube à cidade e desenvolver a sua vertente social e de formação de jovens, aproveitando o sucesso da marca desenvolvida pela SAD".As eleições para os órgãos sociais do Portimonense Sporting Clube realizam-se esta quinta-feira, na sede do clube.O emblema algarvio regressou ao escalão principal do futebol português no final da época 2016/17, já sob a gestão da SAD que tem como investidor principal o empresário Theodoro Fonseca.