Rui Borges diz que qualquer avançado do Sporting pode jogar a ponta de lança

O tema dominou a conferência de imprensa de antevisão do encontro da 22.ª jornada da I Liga, até porque Ioannidis, principal alternativa ao melhor marcador da equipa, continua "em dúvida", segundo o técnico, que recusou adiantar quem vai jogar no lugar do colombiano.



"Qualquer jogador da frente pode jogar a avançado (centro). Não me preocupa. (Têm) características diferentes, é o que temos e vamos à luta, vamos ser competentes e vamos ganhar", insistiu Borges, quando questionado sobre se a opção poderá recair em Trincão.



Para além de Trincão, "claramente um jogador que também pode jogar ali", no entendimento do técnico, ao longo da semana "vários treinaram" nessa posição, incluindo Faye, contratado para jogar nas alas, ou Rafael Nel, ponta de lança da equipa B que "está convocado" para domingo.



Recusou, por isso, que os 'verde e brancos' estejam dependentes de Luis Suárez, autor de 19 golos em 21 jogos no campeonato e que, frente aos minhotos, cumpre um jogo de suspensão após ter completado uma série de cinco cartões amarelos na visita ao FC Porto (1-1).



"É natural que se pense dessa forma, porque o Luis (Suárez) tem sido muito importante naquilo que é golos. Agora, o Luis consegue os golos por um grande coletivo e não só pela parte individual", atalhou o técnico 'leonino'.



Para além da ausência confirmada de Suárez e da dúvida em torno de Ioannidis, Borges continua sem poder contar com Debast, que "está fora" da receção aos minhotos, assim como Quenda, que o técnico acredita que esteja "para breve", e Kochorashvili que "também não está", enquanto Geny Catamo, que saiu com queixas no jogo contra o FC Porto "está em dúvida".



Menos de uma semana após o empate no Estádio do Dragão, que manteve o Sporting a quatro pontos do FC Porto, mas permitiu ao Benfica reduzir para três pontos a diferença em relação aos 'leões', Borges assegurou, no entanto, que continua com o pensamento apenas no primeiro lugar, apesar de ter sido provisoriamente 'apanhado' pela equipa de José Mourinho, que já venceu o seu encontro da atual jornada, na visita ao Santa Clara (2-1).



"Olho para a frente, não sei ser de outra forma. Eu vim de baixo e, quando estava noutros clubes, eu dizia: 'estou em sexto, quero ser quinto; estou em quinto, quero ser quarto'. (Agora) estou em segundo, quero ser primeiro. O único pensamento é sempre e será sempre esse, só esse", rematou.



O Sporting recebe o Famalicão no domingo, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.



A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar e procura repor em três pontos a vantagem sobre o Benfica, que é terceiro, e igualou provisoriamente os 'leões', com 52 pontos, ao mesmo tempo que continua na perseguição ao líder, o FC Porto, que soma 56 pontos e entra em campo antes dos bicampeões nacionais, também no domingo, para defrontar o Nacional, no Funchal.



