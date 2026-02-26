Rui Borges espera "jogo difícil" do Sporting frente ao Estoril

"Acho que vai ser dos jogos mais difíceis que vamos ter durante a época. Jogamos contra uma boa equipa, que é muito dinâmica no seu processo ofensivo. Tem algumas coisas parecidas até connosco naquilo que é a sua ideia, muita variabilidade de posição naquilo que é o processo ofensivo", disse Rui Borges, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Rui Borges disse ainda que o Estoril "é uma equipa que gosta de ter bola, muito dinâmica, com bons jogadores e com jogadores acima da média naquilo que é tomar decisões nas suas ações ofensivas principalmente. Claro que, depois, é uma equipa que em alguns momentos tem alguns desequilíbrios. Faz parte também do abuso em termos ofensivos que procura e daquilo que é a ambição em termos ofensivos".

Em caso de vitória sobre o Estoril, o Sporting completa uma série de 20 jogos na I Liga sem perder e em que cedeu apenas dois pontos na deslocação ao Porto, mas, pela frente, vai ter um ciclo de jogos difíceis, com destaque para o jogo da Taça de Portugal com o FC Porto e para os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mas, para Rui Borges, o mais importante é ter todos os jogadores disponíveis para a fase decisiva da época, sendo certo que ainda não poderá contar com os lesionados Zeno Debast e Fotis Ioannidis, nem com Nuno Santos, este último ainda sem forma física depois da grave lesão que o afastou muito tempo dos relvados.

"É importante ter os jogadores todos disponíveis para conseguirmos dar aqui alguma rotatividade em alguns momentos, até durante o jogo, e manter o nível. Não sei se é a fase mais importante - é natural que o possam dizer ou pensar, porque temos jogos de campeonato, temos jogos de Taça de Portugal, temos jogos de Liga dos Campeões, as competições em que estamos inseridos", disse.

"A Taça define se passamos à final ou não, a `Champions` define se passamos aos quartos de final ou não e, no campeonato, seguimos naquilo que é o nosso caminho. Por isso, é uma fase importante, naquilo que é o desfecho das competições em que estamos inseridos, jogos muito competitivos, muito exigentes, muito próximos. Mas também são jogos que, em termos de motivação, a equipa vai estar super ligada e super motivada para os encarar", frisou Rui Borges.

Sobre a Liga dos Campeões, admitiu ter visto "um bom jogo" entre Real Madrid e Benfica, que ditou a eliminação da equipa da Luz, e disse estar "feliz" por o Sporting ter entrado diretamente nos oitavos de final, evitando uma sobrecarga de jogos.

Disse ainda que a equipa "vai estar motivada e super ambiciosa em conseguir continuar esta caminhada fantástica que tem sido a Liga dos Campeões desta época".

O Sporting, segundo classificado, com 58 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, recebe, pelas 20:45 de sexta-feira, o Estoril Praia, sétimo, com 33 pontos, em partida da 24.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Sérgio Coelho (AF Guarda).