Rui Fonte assina por três épocas pelo SC Braga

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Ago, 2019, 07:57 / atualizado em 22 Ago, 2019, 07:57 | 1.ª Liga

Rui Fonte, de 29 anos, chega dos ingleses do Fulham, que, na época passada, emprestaram o jogador ao Lille, vice-campeão de França.





O avançado jogou duas épocas no Sporting de Braga (2015/16 e 2016/17) e no início de 2017/18, tendo saído para o clube londrino ainda em agosto de 2017."É sempre especial, o regresso seria sempre um desejo, proporcionou-se antes do que imaginava e estou contente, não só eu, mas a minha família também, porque voltamos a um sítio onde nos sentimos muito bem", afirmou o jogador ao sítio do clube.O avançado prometeu dar o "máximo sempre em cada jogo a tentar representar da melhor maneira o clube" e tentar fazer "o máximo de golos possível" e assistências.