Santa Clara quer "três pontos" frente ao Aves para alcançar "tranquilidade"

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 16:45 | 1.ª Liga

“Queremos estes três pontos para nos tranquilizar ainda mais na tabela classificativa, mas sabemos que temos pela frente um adversário muito difícil”, afirmou João Henriques, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.



O treinador dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada lembra que o Desportivo das Aves “vem de uma boa sequência de jogos” e que “está a subir na tabela classificativa”, depois de uma fase de resultados mais negativa.



“Se olhássemos só para a segunda volta, estaria em sexto lugar, o que reflete bem aquilo que tem feito nos últimos jogos, em que perdeu apenas com Benfica e Braga. Quer dizer que é uma equipa forte”, frisou o técnico do Santa Clara.



João Henriques assume que a equipa de Augusto Inácio é "muito perigosa", sobretudo desde a chegada do novo técnico à Vila das Aves, no entanto, assume querer continuar na senda das vitórias e tirar partido de jogar em casa.



“Nos últimos dois jogos, somámos duas vitórias e queremos a terceira consecutiva em casa. Seria importante para nós, para presentearmos os adeptos que nos têm apoiado ao longo da época e têm vindo ao estádio com bastante afluência. As pessoas gostam de ver o Santa Clara a ganhar e nós aqui em nossa casa temos vindo a fazê-lo nos últimos tempos”, lembrou.



Thiago Santana, Anderson Carvalho e Osama Rashid continuam fora devido a lesão, enquanto Pineda está em dúvida, devido à lesão no último jogo em casa, com o Nacional (2-0).



O Santa Clara, oitavo classificado, com 31 pontos, defronta domingo, às 14:00 locais (15:00 em Lisboa), o Desportivo das Aves, 13.º, com 25, para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.