Santa Clara-Tondela adiado em uma hora devido às condições atmosféricas

"As condições atmosféricas que se fazem sentir no arquipélago dos Açores obrigaram à alteração da hora do jogo entre Santa Clara e Tondela", avançou a Liga, adiantando que o encontro começa às 15:30 locais (16:30 em Lisboa) e não às 14:30 (15:30).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o clube beirão informou do "cancelamento do voo que iria transportar a comitiva do Tondela para os Açores, com hora de partida para as 17:15 desde o Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa".

Na base do cancelamento, esclareceu, está o ciclone tropical Gabrielle, que está a afetar o arquipélago dos Açores, em especial o grupo central.

"Os `auriverdes` viajarão cerca de cinco horas depois, ou seja, no voo das 22:15, também com saída da capital, e com chegada prevista para as 23:45 locais (00:45 em Lisboa)", anunciou.

A sétima jornada entre o Santa Clara, no nono lugar, com oito pontos, e o Tondela, que soma dois, na 17.ª posição, terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.