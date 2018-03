Sindicato dos jogadores solidário com Fábio Pacheco

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 12:26 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:26 | 1.ª Liga

"A decisão do Marítimo em individualizar críticas por um mau resultado desportivo e, neste caso em particular, de privar Fábio Pacheco do exercício da sua atividade, publicitando essa mesma decisão, merece a nossa total reprovação", refere o sindicato em comunicado.



No mesmo documento, a estrutura sindical "apela ao diálogo e à plena reintegração do futebolista no grupo de trabalho, considerando grave o facto de um resultado ter sido pessoalizado num jogador, suspendendo-o da sua atividade profissional."



O sindicato lembra que "impedir um jogador de treinar ou conferir-lhe um tratamento discriminatório em relação aos demais colegas de equipa, sem que lhe seja proporcionado qualquer procedimento para contestação e exercício do direito a defesa, integra o âmbito desta proibição e representa uma violação, inaceitável, do direito ao trabalho".



O médio Fábio Pacheco foi afastado da equipa depois da derrota de sábado com o Benfica, em jogo da 25ª jornada, que levou o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, a tecer críticas ao treinador e a alguns jogadores.



"Não foram muitos, mas existiram jogadores do Marítimo que não deram tudo. Os 90 por cento que lutaram foram traídos pelos 10 por cento que não lutaram. Só me custa perceber por que é que a equipa técnica não vê", disse o presidente Carlos Pereira.