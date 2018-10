Sp. Braga defende liderança em jornada de Benfica-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Out, 2018, 09:08 / atualizado em 05 Out, 2018, 09:08 | 1.ª Liga

No jogo grande da ronda, os encarnados, terceiros classificados, recebem os “dragões”, segundos, no domingo, às 17h30, no Estádio da Luz, numa partida em equipas com baixas.



O Benfica não deverá contar com Jardel, Gabriel e João Félix, lesionados, sendo certa a ausência de Conti, castigado, enquanto no FC Porto o avançado Aboubakar será baixa durante vários meses, depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo.



Nos últimos 12 encontros no Estádio da Luz para o campeonato entre as duas equipas, as “águias” apenas conseguiram vencer duas vezes, a última das quais em 2013/14, contra cinco triunfos dos azuis e brancos, um dos quais na última temporada, que os deixou mais perto de conquistar o título.



As duas equipas chegam a este encontro após uma ronda europeia vitoriosa, com o Benfica a vencer na Grécia o AEK Atenas, por 3-2, numa partida em que esteve mais de 45 minutos em desvantagem numérica, após a expulsão de Ruben Dias, e o FC Porto a ganhar na receção aos gregos do Olympiacos por 1-0, com um golo de Marega.



Após seis jornadas disputadas, os campeões nacionais têm um ponto de avanço sobre o Benfica e estão a um do líder Sporting de Braga, que recebe no sábado o Rio Ave, quinto a três pontos e em igualdade com o Sporting (quarto).

Sp. Braga defende 1.º lugar na Pedreira

Com apenas um empate na prova, em casa do Santa Clara (3-3), na segunda jornada, o Sp. Braga é uma das duas equipas invictas na prova, tal como o Benfica, e procura, frente ao Rio Ave, a quinta vitória consecutiva.



Pela primeira vez na liderança isolada em seis anos, os “arsenalistas” recebem um Rio Ave igualmente em excelente forma, com três vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder.



O Sporting, depois de um triunfo na Ucrânia com o Vorskla Poltava para a Liga Europa, visita no domingo o Portimonense, antepenúltimo classificado, com apenas quatro pontos.



Nas três últimas deslocações a Portimão, os “leões” venceram, somando, no total, seis triunfos, cinco empates e quatro derrotas em casa do conjunto algarvio.



Depois da derrota em Alvalade, o Marítimo procura manter o sexto lugar na receção de sábado ao Vitória de Guimarães, nono classificado, enquanto o Santa Clara, sétimo, recebe esta sexta-feira o Desportivo de Chaves, 10.º, motivado pelo empate com o Benfica na ronda anterior.