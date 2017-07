Sporting anuncia transferência de Paulo Oliveira para o Eibar

Lusa 17 Jul, 2017, 15:21 / atualizado em 17 Jul, 2017, 15:21 | 1.ª Liga

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sociedad Deportiva Eibar para a transferência definitiva do jogador Paulo Oliveira por 3,5 milhões de euros, mais 500 mil euros pela permanência do Eibar na primeira liga espanhola", refere o clube em comunicado.

Os `leóes` acrescentam que ficaram com 30% dos direitos económicos do internacional português e com uma cláusula de recompra durante as próximas três épocas desportivas.

O defesa-central, de 25 anos, chegou ao Sporting na temporada 2014/2015, proveniente do Vitória de Guimarães, e assinou com o clube espanhol um vínculo até 2021, tenbdo j´+a sido apresentado aos adeptos locais.

Na última época, Paulo Oliveira foi utilizado em 19 jogos nas diferentes competições, tendo apontado um golo.

"A Sporting SAD agradece a Paulo Oliveira os anos de dedicação e profissionalismo ao serviço do clube e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", concluiu o clube.